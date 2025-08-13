Можно ли обогнать грузовик? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения является обязательным условием безопасного передвижения на дорогах. Особенно это касается правил обгона, ведь неправильный маневр может стать причиной серьезной аварии.

Во многих случаях водители сомневаются, разрешен ли обгон в конкретной ситуации, и это нормально — главное уметь быстро оценить дорожные условия. Некоторые знаки и нюансы ПДД могут ввести в заблуждение даже опытных водителей. Именно поэтому стоит разбирать подобные примеры на реальных ситуациях, чтобы избегать опасных ошибок.

На YouTube-канале "По правилам" водителям предложили пройти тест по ПДД относительно правил обгона на дороге в жилом квартале с частными домами.

Задание по ПДД

В задании показан участок дороги с грузовиком, который движется прямо, и красным автомобилем, водитель которого включил левый указатель поворота и планирует обогнать. Участникам предлагалось определить, разрешен ли этот маневр.

Водителям предложили три варианта ответа:

обгон разрешен; обгон разрешен, если грузовик движется со скоростью менее 30 км/ч; обгон запрещен.

На первый взгляд, ситуация может вызвать сомнения, ведь впереди заметны дорожные знаки.

Первым рассмотрели знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен". Знак запрещает грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгонять все транспортные средства (кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч). Тракторам запрещается обгон всех транспортных средств, кроме одиночных велосипедов, гужевых повозок (саней).

То есть этот знак никоим образом не ограничивает возможности водителя легковушки выполнить маневр.

Далее внимание обратили на знак 5.34 "Жилая зона". Он подтверждает, что обгон будет происходить не на перекрестке, где такой маневр категорически запрещен. Выезды из жилых зон, дворов, АЗС и других прилегающих территорий не считаются перекрестками, поэтому обгон в этом случае не противоречит правилам.

Ответ на тест по ПДД про обгон

Водитель красного автомобиля может выполнить обгон в этой ситуации, и для этого не нужно, чтобы грузовик двигался медленнее 30 км/ч. Правильный ответ в задании — вариант №1: "Разрешается".

