Идеально для Украины: новый кроссовер Renault оказался дешевле Duster

В Украине классические хэтчбеки не очень популярны. А кроссоверы активно привлекают покупателей. Бюджетная модель Renault Kardian 2025 года кажется на этом фоне идеальной машиной благодаря подготовке к плохим дорогам.

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Об автомобиле сообщили на сайте производителя. На украинский рынок вышел новый Renault Kardian с ценой ниже Duster. У машины увеличенный дорожный просвет, она позиционируется как городской кроссовер. Это преемник Sandero Stepway.

Цена Renault Kardian в Украине – от 722 900 грн. У машины современный аккуратный дизайн и экономичный 100-сильный двигатель. Но привод только передний.

В последнее время компания значительно расширила линейку бюджетных автомобилей новыми моделями. Седан Renault Taliant пришел на смену Logan в Украине. Цена Renault Taliant – от 600 400 грн. Технически модель идентична Kardian.

И, конечно, долгожданный Renault Duster 3 поколения, который успешно продается в Европе как модель Dacia. Цена Renault Duster в Украине – от 829 900 грн. Это соответствует 19 000 евро, которые просят за Dacia Duster 3 поколения на европейском рынке.

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