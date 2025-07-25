Hyundai подробно показала недорогого соперника Skoda Octavia. Фото

Новый седан Hyundai Elantra N TCR Edition 2026 модельного года стал недорогим, но мощным соперником Skoda Octavia RS. Автомобиль подробно показали на официальных фото.

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Модель Hyundai Elantra получила самый крутой вариант, который можно смело назвать экстремальным. OBOZ.UA напоминает, что в компании давно рассматривали планы сделать машину эффектнее и вывести на рынок лучший спортивный седан своего сегмента. Новая Hyundai Elantra N TCR Edition оказалась воплощением самых смелых мечтаний инженеров корейского производителя.

Спортивный вариант построили на базе топовой модификации Elantra N с 2-литровым бензиновым двигателем, который развивает 276 л.с. Новый спорткар TCR Edition получил ту же конфигурацию.

Однако внешне новинка отличается более агрессивным оформлением, крупным антикрылом сзади и особыми 19-дюймовыми колесными дисками. В салоне Hyundai Elantra N TCR Edition появилась специальная отделка и спортивные кресла.

Седан получил усиленные тормоза. Цена Hyundai Elantra N TCR Edition 2026 модельного года – от 35 000 долларов.

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