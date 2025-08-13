Худшие автомобили в 2025 году: никто не хочет их покупать

Сегодня автомобильный рынок особенно чувствителен к экономической нестабильности. По этой причине самыми популярными являются машины, которые покупатели действительно хотят. Остальные модели оказались худшими в 2025 году.

В то время, как за одними машинами покупатели выстраиваются в очереди, другие автомобили испытывают трудности с поиском нового владельца. Специалисты CarEdge назвали новые автомобили, которые продаются хуже всех.

В списке оказались разные машины, в том числе довольно дорогие премиальные модели. Но нас в OBOZ.UA интересуют менее дорогие модели.

Наименее популярные автомобили 2025 года:

Nissan Versa;

Audi A4;

Dodge Hornet;

Ford Mustang Mach-E;

MINI Convertible.

Именно эти автомобили дольше других задерживаются на площадках дилеров. Несмотря на то, что эти модели стараются привлекать покупателей выгодными предложениями, другие машины справляются с этим намного лучше.

