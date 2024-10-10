Honda внезапно отозвала 1,7 млн автомобилей: что случилось

Honda за десятилетия завоевала репутацию надежного бренда с идеальным соотношением цены и качества. Однако поклонники бренда столкнулись с неприятной ситуацией. Автогигант отозвал почти 1,7 миллиона авто из-за неисправности рулевых реек, что могло привести к трудностям управления.

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Точные причины возникновения неисправностей пока не установлены. Эксперты Motor1 рассказали, почему Хонде приходится отзывать модели.

Согласно сайту NHTSA, проблема заключается в рулевом редукторе в сборе. Возможно, узел был изготовлен неправильно, что привело к чрезмерному внутреннему трению между частями. Это, в свою очередь, вызвало и трудности в управлении.

В общей сложности это касается 1 693 199 автомобилей марок Honda и Acura. Вот полный список отозванных транспортных средств:

По данным Automotive News, Honda проанализировала, что около 1% отозванных автомобилей, то есть около 17 000 авто в общей сложности, имеют неисправность рулевого управления. Тем не менее, компания планирует заменить червячную пружину внутри рулевого редуктора новой деталью и добавить смазку для уменьшения трения.

Признаком проблемы является мгновенное чувство "липкости" при повороте руля. Владельцы, уже столкнувшиеся с проблемой и заплатившие за ремонт своих автомобилей, имеют право на возмещение.

Honda получила свою первую жалобу по этой проблеме еще в сентябре 2021 года. С тех пор она получила колоссальные 10 328 претензий по гарантии. NHTSA получило 13 сообщений об авариях, связанных с неисправностью рулевого управления, в том числе 11 водителей сказали, что не смогли вовремя восстановить управление перед съездом с дороги. К счастью, в связи с этой проблемой не сообщается о пострадавших или погибших.

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