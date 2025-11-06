Honda сделала своего соперника Renault Duster намного круче. Фото

Бюджетный кроссовер Honda Elevate дебютировал как дешевый соперник Renault Duster. Автомобиль с ярким дизайном привлек внимание, а теперь его сделали намного круче.

Про новую Honda Elevate ADV Edition стало известно Carscoops. Это топовое исполнение доступного кроссовера, которое возглавило линейку бюджетной модели Honda. Новинка заметно отличается от стандартного автомобиля.

Дизайн нового кроссовера Honda выполнен в современных тенденциях создания SUV. Брутальная геометрическая внешность, прямые линии, элементы простых форм. Даже в компактном 4,3-метровом кузове это выглядит хорошо.

Непосредственно модификация Elevate ADV Edition получила измененную решетку, новый оранжевый декор и специальные наклейки на кузове. Автомобиль позиционируют для современных молодых покупателей.

Двигатель Honda Elevate оставили без изменений. Это бензиновый мотор объемом 1,5 л мощностью 121 л.с. со средним расходом топлива 5,9 л/100 км в комбинированном режиме. Цена Honda Elevate ADV Edition – от 17 000 долларов. Стандартная модель стоит минимум $13 000.

