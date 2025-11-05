Практичный бюджетник Ford сделали круче и мощнее с деталями Mustang. Фото

Новый бюджетный пикап Ford Maverick дебютировал официально в самом крутом и мощном исполнении. Практичный автомобиль получил несколько деталей от Ford Mustang.

Автомобиль показали на официальных фото. Смелый проект получил название Ford Maverick 300T. Это не только практичная альтернатива современным кроссоверам, но теперь еще и стильная машина.

Бюджетный пикап Ford Maverick существует на рынке уже несколько лет. Теперь производитель подготовил обновленный вариант практичного внедорожника с более современным дизайном. А модификация Maverick 300T предлагает еще и увеличенную до 300 л.с. мощность благодаря турбине от купе Mustang.

Также автомобиль получил более агрессивную внешность с новым оформлением и колесными дисками от электрокара Ford Mustang Mach-E.

В новом Maverick также есть спортивная подвеска и новая выхлопная система. Вдобавок машине уменьшили дорожный просвет. Ожидается, что вскоре Ford Maverick 300T отправится в продажу. Базовая цена Ford Maverick 2025 – от 27 890 долларов.

