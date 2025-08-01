Honda показала лучший вариант возрожденной модели на базе Civic. Фото

Новая Honda Prelude 2026 года, которая основана на базе модели Honda Civic, готовится к полноценной премьере как недорогой автомобиль спортивного сегмента. Производитель показал лучший вариант этой машины.

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В продаже возрожденная Honda Prelude ожидается до конца 2025 года на домашнем японском рынке. В Европе и США стильная модель появится в 2026. Японская компания показала автомобиль с новыми деталями стайлинга, доступными для кастомизации. О машине рассказывает Motor1.

Ранее сообщалось, что купе Honda Prelude 6 поколения получит детали подвески и мощные тормоза от Honda Civic Type R. Это интересно, учитывая, что компания ранее отмечала более спокойный и расслабленный характер новинки.

Однако эту машину в будущем все же могут сделать мощнее и быстрее. Ожидается, что купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic. Мощность этих автомобилей – 200 л.с., однако для Prelude отдачу могут увеличить.

При этом в 2026 году ожидается более мощное исполнение – Honda Prelude Type S. Такой автомобиль будет быстрее и получит небольшие изменения в дизайне.

Возглавит линейку купе Honda Prelude Type R 2027 года. Ориентировочная отдача гибридной силовой установки – 300 л.с.

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