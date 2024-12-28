Горячие хэтчбеки, которые можно купить сейчас: топ-5 моделей

Хэтчбеки отличаются своей универсальностью и удобством. Владельцы этих авто выбирают их, в частности, из-за надежности, компактности и маневренности, что особенно важно в городских условиях.

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В TopGear.com выбрали пять лучших хэтчбеков, которые следует приобрести уже сейчас. В список попали такие марки автомобилей как Honda, Toyota, Hyundai, Ford и Mercedes.

Honda Civic Type R

Это автомобиль, который сохраняет традиционный подход к концепции горячего люка, отказавшись от современных тенденций, таких как двойные коробки и полный привод. В то время как многие конкуренты отходят от классики, этот Type R сохраняет настоящий драйв, обеспечивая водителю незабываемые эмоции от вождения.

FL5 – это мощный автомобиль, который предлагает непрерывное удовольствие от вождения и вызывает соблазн вернуться к нему снова и снова. Основным изменением в новой версии есть стиль, который стал более выразительным и агрессивным, однако это может не быть столь привлекательным для каждого, как безумный успех GR Yaris два года назад. Однако для тех, кто ценит традиционные спортивные хэтчбеки, Civic Type R FL5 является отличным выбором, хотя и с высокой ценой.

Toyota GR Yaris

Это уникальный автомобиль, поражающий как своим появлением, так и отличным качеством исполнения. В эпоху, когда большинство производителей создают несколько кузовов на одной платформе, GR Yaris является исключением, подчеркивающим индивидуальность и внимание к деталям. Это, можно сказать, ответ Toyota на подобные модели, как BMW Supra, разработанный с особым акцентом на спортивные характеристики.

Этот компактный и легкий автомобиль оснащен мощным двигателем и отличной динамикой, что делает его идеальным для использования как на дороге, так и на раллийных трассах. GR Yaris доказывает, что раллийные машины могут быть не только быстрыми, но очень убедительными на повседневных дорогах.

Благодаря своей высокой производительности, компактным размерам и отличной управляемости, Toyota GR Yaris является автомобилем, который не оставит безразличным ни одного автолюбителя, ищущего эмоции и восхищения от вождения.

Hyundai Ioniq 5 N

Это электромобиль, вызывающий такой же восторг, как и высококачественные бензиновые спортивные автомобили. Впечатляюще, но он не только демонстрирует электрические преимущества, но и имитирует ощущение бензиновой трансмиссии.

Ioniq 5 N оснащен двумя электродвигателями, которые вместе генерируют мощность 650 л.с., позволяя автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. Он построен на платформе Hyundai 800V, которая является ключевой для обеспечения его способности выдерживать трековые дни. Это позволяет автомобилю выдержать интенсивные 20-минутные заезды, после которых достаточно всего 20 минут на зарядку для следующего круга. Быстрые зарядные устройства, используемые в этом автомобиле, созданы для обеспечения такого быстрого пополнения энергии по всему миру.

Ioniq 5 N способен пройти круг на Нюрбургринге примерно за 7 минут 50 секунд в максимальном режиме. Однако для тех, кто хочет больше выносливости, есть специальный режим, который уменьшает пики мощности, позволяя проходить два круга (25,9 мили) за менее восьми минут без потери производительности.

Этот электрический хэтчбек обладает батареей емкостью 84 кВт/ч, что обеспечивает запас хода до 280 миль по стандарту WLTP на одном заряде. Это гораздо больше по сравнению со стандартным Ioniq 5, хотя стоит отметить, что большие шины и повышенная прижимная сила снижают общую эффективность.

Hyundai Ioniq 5 N – это настоящий спортивный электромобиль, объединяющий высокие показатели мощности и эффективность, создавая новые стандарты для энергоемких и быстрых электрических автомобилей.

Ford Focus ST

Спортивный универсал остается одним из лучших, хотя со временем он стал тяжелее и менее ощутим в своем характере. Однако даже если производство этой модели скоро завершится, ее ценность и привлекательность не уменьшаются.

Под капотом Focus ST – мощный 2,3-литровый турбодвигатель, выдающий 276 лошадиных сил и 310 фунт-футов крутящего момента. Стандартная шестиступенчатая механическая коробка передач обеспечивает идеальный контроль над мощностью, в то время как семиступенчатая автоматическая коробка передач ограничена на 306 фунт-фут крутящего момента.

Для тех, кто любит настраивать свой автомобиль под разные условия, Focus ST имеет кнопку выбора режима вождения, позволяющую выбирать между Slippery, Normal, Sport и Track. Каждый из этих режимов изменяет настройки дроссельной заслонки, порог ESP и улучшает звуковое сопровождение. Дополнительные пакеты Performance или Track предоставляют еще больше возможностей для настройки, в частности, повышенную пропускную способность демпфера.

Система электронного управления дифференциалом позволяет достичь большей блокировки и лучшего распределения крутящего момента в режимах Sport и Track, обеспечивая еще большее удовольствие от езды. Новый сервопривод гарантирует быструю и точную реакцию на торможение при высоких скоростях.

Ford Focus ST – это идеальный выбор для тех, кто хочет объединить спортивную динамику и универсальность в повседневной жизни.

Mercedes AMG A45

Хэтчбек с взрывным характером поражает мощностью и техническим оснащением. Под капотом находится двигатель на 415 л.с., обеспечивающий незаурядную динамику. Система полного привода, жесткость кузова, адаптивная подвеска и передовая электроника создают непревзойденный баланс между производительностью и управляемостью. Этот автомобиль – настоящий экстраверт, любящий скорость и демонстрирующий яркую харизму. В то же время, ему не хватает деликатности, которую можно найти в таких моделях, как Porsche Cayman или Alpine A110.

Mercedes-AMG A45 является усовершенствованной версией хэтчбека A-класса четвертого поколения, представленного в 2018 году и обновленного в 2022 году. Эта модель сохранила знакомые очертания, сосредоточившись на технических инновациях, отвечающих ожиданиям современных покупателей.

Автомобиль предлагается в двух версиях: базовой A45 и более мощной A45 S. Последняя версия поражает дополнительными 33 л.с., большими колесами (19 дюймов вместо 18), расширенным комплектом оборудования, большими тормозами и режимами вождения.

Mercedes-AMG A45 предназначен для динамичной езды. Его производительность больше напоминает работу высокотехнологичной машины, чем утонченного спортивного автомобиля. Он сочетает в себе инженерное совершенство и силу, способную буквально "разрывать" дороги.

Автомобиль оснащен системой распределения мощности, работающей на основе данных с датчиков: угол поворота руля, дроссель, траектория движения и т.д. Мощность обычно распределяется между осями в соотношении 50:50, но задняя ось имеет электронный контроль. Благодаря сложным пакетам сцепления мощность может быть полностью передана на одно колесо.

Для поклонников экстремального вождения предусмотрен режим Drift. В этом режиме крутящий момент передней оси ограничивается, что позволяет автомобилю выполнять зрелищные маневры с управляемым заносом.

Mercedes-AMG A45 – это не просто автомобиль, а технологическое оружие для тех, кто любит максимальную скорость и эффектность за рулем.

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