Главный соперник Tesla Model X оказался дешевле, чем ожидалось. Фото

Большой американский кроссовер Lucid Gravity 2026 модельного года готовится выйти на рынок как главный соперник Tesla Model X. Интересно, что новинка оказалась дешевле, чем ожидалось изначально.

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Детали стали известны Motor1. Большой электромобиль Lucid Gravity предлагает 7 посадочных мест. В топовой модификации мощность силовой установки составляет 800 л.с. и сочетается с запасом хода 700 км.

Цена Lucid Gravity 2026 модельного года – от 79 900 долларов. Молодой производитель планирует зайти в новые сегменты с еще более доступными моделями.

Новый электромобиль Lucid получит базовую позицию в линейке и расположится ниже моделей Air и Gravity. Ориентировочная цена – менее 50 000 долларов. Кроссовер Tesla Model Y – очевидный соперник.

Никаких характеристик не предоставили. Но отметили, что благодаря собственной технологической экспертизе хотят предложить конкурентный запас хода от меньшего по размерам и весу батарейного блока. Производство электрокроссовера обещают начать в 2026 году.

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