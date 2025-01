Главные недорогие новинки автомобилей 2025 года: кто оказался лучше всех

Эксперты автомобильной индустрии назвали лучшие новинки 2025 года. Эти автомобили из довольно большого списка действительно лучше всех по мнению профессионалов. При этом машины недорогие.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, со своими фаворитами определились жюри конкурса Всемирный автомобиль года World Car of the Year 2025, Car Of The Year в Европе и американского состязания North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year.

Специалисты также добавили в шорт-листы и довольно дорогие автомобили, но мы выбрали среди лучших только самые доступные модели. Именно они больше всего интересуют потенциальных покупателей.

Лучшие недорогие автомобили 2025 года:

Chevrolet Equinox EV;

Citroen C3;

Dacia Duster;

Ford Ranger;

Honda Civic Hybrid;

Hyundai Inster;

Hyundai Santa Fe;

Kia EV3;

Kia K4;

Mini Cooper Electric;

Renault 5;

Suzuki Swift;

Toyota Camry.

Заметно, что жюри одних конкурсов особенно настойчиво отдает предпочтение электрифицированным моделям. Другие, кажется, почти игнорируют такие машины. Тем не менее, со временем EV стали доступнее, что и отражают некоторые финалисты.

OBOZ.UA ранее показывал новый бюджетный кроссовер Kia.