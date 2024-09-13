Geely хочет отвоевать покупателей Toyota RAV4 с помощью дешевой модели

Китайские производители не перестают предпринимать тщетные попытки "завоевать" европейский рынок. Для этого в продажу отправят недорогого соперника Toyota RAV4 от Geely. Но у машины есть несколько проблем.

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Детали о дешевом китайском кроссовере сообщили в CarNewsChina. Новый кроссовер Geely Galaxy E5 2024 года уже продается в Китае. Для Европы модель переименовали в Geely EX5. Производитель не стал напрягать покупателей креативной фантазией.

То же касается и дизайна, который в лучшем случае можно назвать вторичным. Новый Geely EX5 2024 получил современную наружную светотехнику, пластичные бамперы и задние фонари в стиле устаревших моделей Renault. Китайский автопром как он есть.

Автомобиль сравним по размерам с Toyota RAV4 и фактически соперничает с ней в общем сегменте. Хотя китайский автомобиль, конечно, уступает почти во всем, о чем прекрасно знают поклонники японского автопрома.

Длина автомобиля составляет 4615 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина – 1901 мм, а высота равна 1670 мм. Крупный кузов, который сравним по размерам с RAV4 и Kia Sportage, предлагает пять посадочных мест.

Новый электромобиль Geely оснащен силовой установкой мощностью 218 л.с. Официальный запас хода составляет 500 км (смело делим в 1,5 раза). Цена модели Geely в Китае – от 15 000 долларов. Европейские покупатели получат машину примерно в 3 раза дороже.

OBOZ.UA уже показывал новый электрический кроссовер Renault.