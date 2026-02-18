Ford удивит всех новой практичной моделью. Фото

Новая модель Ford окажется недорогим и очень практичным электромобилем. Производитель придумал, как всех удивить, и подготовил специальные технические решения.

Известно, что в компании интенсивно работают над новым электрическим пикапом. При этом автомобиль намереваются сделать недорогим – анонсирована стартовая цена на уровне 30 000 долларов. Новые подробности стали известны Motor1.

Недорогой пикап, который могут назвать Ford Ranchero (историческое имя для компании), разрабатывают на новой платформе Universal EV Platform. Это архитектура, которая не только оптимизирует разработку разных доступных электромобилей, но также позволяет сформировать более эффективный производственный процесс.

Однако производитель также сосредоточился на важных для электрокаров аспектах: массе и аэродинамике. Отмечается, что для экономии веса и соблюдения обтекаемости некоторые элементы (например, болты крепления и наружные зеркала) выполнили в меньшем размере.

Это позволит сэкономить на размере батареи без потерь в энергоэффективности. Как сообщали медиа, запас хода может составить примерно 300 км от батарейного блока емкостью 50 кВтч. К дебюту и последующим продажам электрический пикап Ford готовят в 2027 году.

