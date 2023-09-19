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Ford представил гибридный пикап Ranger

Сергей Иванов
Авто Oboz
2 минуты
57
Ford представил гибридный пикап Ranger

Американская компания Ford продолжает расширять ассортимент своих пикапов. Лидер в єтой области презентовал гибридную версию модели Ranger PHEV.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Среднеразмерный пикап Ranger пользуется популярностью во всем мире. Для привлечения большей покупательской аудитории новое поколение модели, представленное в 2021 году, пополнили гибридной подзаряжаемой версией Ranger PHEV. Новый силовой агрегат позволяет передвигаться исключительно на электротяге до 45 км.

Ford представил гибридный пикап Ranger
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Силовой агрегат включает 2,3-литровый 4-цилиндровый мотор EcoBoost мощностью 273 л.с., вспомогательный электромотор и АКБ емкостью 14,4 кВтч. По словам создателей, новинка является самой мощной в семействе пикапов Ranger. Кроме того, автомобиль оснащен системой полного привода и способен буксировать прицеп массой до 3500 кг.

Ford представил гибридный пикап Ranger

Важным дополнением в списке оборудования является система Pro Power Onboard, которая позволяет подключать к бортовой электросистеме различные внешние потребители. Для этого автомобиль имеет несколько разъемов в кабине и в грузовой платформе. Фактически система выполняет функцию бензогенератора.

Ford представил гибридный пикап Ranger

Внешне узнать гибрид можно по дополнительному лючку на заднем крыле, скрывающим разъем для подзарядки АКБ. Также автомобиль получил соответствующую символику PHEV и новые 18-дюймовые легкосплавные диски.

Ford представил гибридный пикап Ranger

Ranger PHEV отправится на конвейер в конце 2024 года, а первые покупатели смогут оценить его возможности в первой половине 2025 года. Немаловажно, что новинка будет иметь глобальный статус и появится у дилеров в Европе, США, Австралии и других странах мира.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford планирует создать доступный электромобиль.