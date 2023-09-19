Ford представил гибридный пикап Ranger

Американская компания Ford продолжает расширять ассортимент своих пикапов. Лидер в єтой области презентовал гибридную версию модели Ranger PHEV.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Среднеразмерный пикап Ranger пользуется популярностью во всем мире. Для привлечения большей покупательской аудитории новое поколение модели, представленное в 2021 году, пополнили гибридной подзаряжаемой версией Ranger PHEV. Новый силовой агрегат позволяет передвигаться исключительно на электротяге до 45 км.

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Силовой агрегат включает 2,3-литровый 4-цилиндровый мотор EcoBoost мощностью 273 л.с., вспомогательный электромотор и АКБ емкостью 14,4 кВтч. По словам создателей, новинка является самой мощной в семействе пикапов Ranger. Кроме того, автомобиль оснащен системой полного привода и способен буксировать прицеп массой до 3500 кг.

Важным дополнением в списке оборудования является система Pro Power Onboard, которая позволяет подключать к бортовой электросистеме различные внешние потребители. Для этого автомобиль имеет несколько разъемов в кабине и в грузовой платформе. Фактически система выполняет функцию бензогенератора.

Внешне узнать гибрид можно по дополнительному лючку на заднем крыле, скрывающим разъем для подзарядки АКБ. Также автомобиль получил соответствующую символику PHEV и новые 18-дюймовые легкосплавные диски.

Ranger PHEV отправится на конвейер в конце 2024 года, а первые покупатели смогут оценить его возможности в первой половине 2025 года. Немаловажно, что новинка будет иметь глобальный статус и появится у дилеров в Европе, США, Австралии и других странах мира.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford планирует создать доступный электромобиль.