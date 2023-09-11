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Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5

Сергей Иванов
Авто Oboz
7 минут
81
Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5

Японская компания Mazda активно развивает свою линейку SUV. Наряду с новыми моделями обновлению подвергся и бестселлер марки – среднеразмерный кроссовер СХ-5.

Видео дня

АвтоОбоз воспользовался представленной возможностью, чтобы провести дорожные испытания Mazda CX-5. В семействе моделей компании СХ-5 занимает особое место. Автомобиль получился настолько удачным и востребованным, что в компании не спешат снимать его с конвейера и в очередной раз обновили кроссовер.

Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5

СХ-5 пользуется устойчивым спросом, что объясняется его нетривиальным дизайном, функциональностью и высоким уровнем ездового комфорта. Напомним, что именно СХ-5 стал первым автомобилем марки, явившим миру фирменный дизайн KODO и комплекс технологий SKYACTIV. В процессе очередной модернизации дизайнеры постарались привнести в облик модели свежие нотки.

Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5

Обновленный кроссовер получил современную светотехнику, иную облицовку радиатора, новые элегантные 19-дюймовые диски, а пластиковый обвес по периметру кузова теперь окрашен в цвет кузова. С последним решением можно, безусловно, поспорить, но с эстетической точки зрения выглядит это очень привлекательно.

Внутренний мир

Отделка салона автомобилей Mazda всегда было на высоте. Это касается как безукоризненного качества подгонки всех деталей интерьера, так и используемых материалов. В тестовой версии для отделки салона используется кожа Nappa с перфорацией. Торпеда, дверные панели и сидения имеют вставки из черной и коричневой кожы с аккуратной строчкой, а фактурный пластик удачно контрастирует с декоративными вставками "под дерево", деталями из полированного алюминия и черных глянцевых элементов.

Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5

Кресло водителя имеет электроприводы и память положений для двух пользователей. Найти оптимальное положение за рулем помогает и электропривод рулевой колонки, которая регулируется в двух плоскостях. Удобные сидения как спереди, так и сзади обеспечат комфорт как при повседневных передвижениях, так и во время путешествий на большие расстояния.

Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5

Трехспицевый руль имеет оптимальный диаметр и толщину обода. Чтобы не отвлекать водителя от дороги, он имеет кнопки управления аудиосистемой, системой удержания в полосе и круиз-контролем. Комбинированный щиток приборов в "классическом" стиле объединяет аналоговые датчики и 7-дюймовый TFT-дисплей по центру. А вспомогательные функции и вся дополнительная информация выводится на 8-дюймовый экран мультимедийной системы, управление которой осуществляется хорошо знакомым контроллером HMI на трансмиссионном тоннеле. Кроме того, оперативные данные проецируются на лобовое стекло перед глазами водителя.

Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5

На трансмиссионном тоннеле расположены два подстаканника, есть ниша для смартфона с функцией подзарядки, а между креслами водителя и переднего пассажира предусмотрен глубокий отсек для мелкой поклажи с двумя USB-портами и слотом под SD-карту.

Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5

Не обделены вниманием и задние пассажиры, для которых предусмотрены два дефлектора системы вентиляции, а в откидном центральном подлокотнике есть USB-порты и два подстаканника. В холодное время года пассажиры оценят возможность подогрева сидений.

Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5

Как показал опыт, Mazda CX-5 является прекрасным спутником в путешествиях на большие расстояния. В салоне удобно и комфортно для всех его обитателей, а вместительный багажник позволяет взять с собой в дорогу все необходимоей. Его объем варьируется от 580 до 1377 литров в зависимости от положения задних сидений. Откинуть спинки можно непосредственно их багажника с помощью удобных ручек, кроме того, пятая дверь снабжена электроприводом с функцией памяти высоты подъема. В тестовой версии под полом багажника находится органайзер с элементами акустической системы Bose и "докатка".

Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5
Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5
Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5

Проверено временем

В процессе обновления СХ-5 сохранил свои двигатели трансмиссии без изменений. Отечественным потребителям доступны несколько силовых агрегатов и трансмиссий на выбор. Базовая версия оснащается 2-литровый 150-сильный бензиновый двигатель и передним приводом. Для более требовательных покупателей есть как полный привод, так и более мощный 2,5-литровый мотор на 194 силы. В паре с обеими моторами работает 6-ступенчатый "автомат".

Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5

На тесте у нас была топовая версия с 2,5-литровым мотором и полным приводом. С таким арсеналом автомобиль ведет себя уверенно в дорожном потоке, позволяет легко маневрировать и быстро ускоряться. Настройки подвески обеспечивают хороший баланс между энергоемкостью и комфортом. Дорожные неровности, которые несмотря на усилия столичного мера, регулярно встречаются не только на периферии города, но и в его центральных частях, СХ-5 преодолевает с завидным безразличием. Причем, с ростом скорости уровень комфорта только возрастает. Вообще, если говорить о качестве работы подвески, то СХ-5 можно назвать одним из эталонов не только в своем классе, но и в категории машин более дорогого ценового сегмента.

Традиционно, компания уделяет много внимания системам безопасности. Уже в базовой комплектации СХ-5 имеет комплект из ABS, EBA, EBD, TCS, DSC, HDC, системы векторизации тяги, контроля за давлением в шинах и экстренной световой сигнализацией, а также 6 подушек безопасности. Да и по уровню пассивной безопасности продукция Mazda соответствует всем современным требованиям.

Богатство выбора

Украинским покупателям Mazda CX-5 предлагается в пяти комплектациях: Touring, Touring S, Black Edition, Style+ и Top. Минимальная акционная цена новинки – 1 164 800 грн.* За эту сумму предлагается переднеприводная модификация в комплектации Touring со 150-сильным 2-литровым бензиновым мотором и передним приводом. Наиболее укомплектованная версия Тор с 2,5-литровым 194-сильным двигателем и полноприводной трансмиссией обойдется в 1689000 грн.*

*Цена дана по состоянию на 11.09.2023 г.

Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5

Резюме

После обновления Mazda СХ-5 стала еще более привлекательной внешне и удобнее в пользовании. К этому можно добавить хорошо знакомые и проверенные силовые агрегаты, а также богатую базовую комплектацию. Габариты машины позволяют без труда найти место для парковки, при этом просторный салон позволяет комфортно расположиться всем пассажирам. В СХ-5 одинаково приятно путешествовать как на большие расстояния, так и передвигаться в городском трафике. Возможно кому-то фирменная система мультимедиа покажется недостаточно современной, но для тех, кто ищет удобный, комфортный и многофункциональный автомобиль, это вряд ли будет веским аргументом при покупке.

Благодарим ДП "АВТО Интернешнл", официального импортера и дистрибьютора Mazda в Украине, за помощь в организации теста.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda возобновляет выпуск роторных моторов.