Эволюция бестселлера: тестируем обновленную Mazda CX-5

Японская компания Mazda активно развивает свою линейку SUV. Наряду с новыми моделями обновлению подвергся и бестселлер марки – среднеразмерный кроссовер СХ-5.

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АвтоОбоз воспользовался представленной возможностью, чтобы провести дорожные испытания Mazda CX-5. В семействе моделей компании СХ-5 занимает особое место. Автомобиль получился настолько удачным и востребованным, что в компании не спешат снимать его с конвейера и в очередной раз обновили кроссовер.

СХ-5 пользуется устойчивым спросом, что объясняется его нетривиальным дизайном, функциональностью и высоким уровнем ездового комфорта. Напомним, что именно СХ-5 стал первым автомобилем марки, явившим миру фирменный дизайн KODO и комплекс технологий SKYACTIV. В процессе очередной модернизации дизайнеры постарались привнести в облик модели свежие нотки.

Обновленный кроссовер получил современную светотехнику, иную облицовку радиатора, новые элегантные 19-дюймовые диски, а пластиковый обвес по периметру кузова теперь окрашен в цвет кузова. С последним решением можно, безусловно, поспорить, но с эстетической точки зрения выглядит это очень привлекательно.

Внутренний мир

Отделка салона автомобилей Mazda всегда было на высоте. Это касается как безукоризненного качества подгонки всех деталей интерьера, так и используемых материалов. В тестовой версии для отделки салона используется кожа Nappa с перфорацией. Торпеда, дверные панели и сидения имеют вставки из черной и коричневой кожы с аккуратной строчкой, а фактурный пластик удачно контрастирует с декоративными вставками "под дерево", деталями из полированного алюминия и черных глянцевых элементов.

Кресло водителя имеет электроприводы и память положений для двух пользователей. Найти оптимальное положение за рулем помогает и электропривод рулевой колонки, которая регулируется в двух плоскостях. Удобные сидения как спереди, так и сзади обеспечат комфорт как при повседневных передвижениях, так и во время путешествий на большие расстояния.

Трехспицевый руль имеет оптимальный диаметр и толщину обода. Чтобы не отвлекать водителя от дороги, он имеет кнопки управления аудиосистемой, системой удержания в полосе и круиз-контролем. Комбинированный щиток приборов в "классическом" стиле объединяет аналоговые датчики и 7-дюймовый TFT-дисплей по центру. А вспомогательные функции и вся дополнительная информация выводится на 8-дюймовый экран мультимедийной системы, управление которой осуществляется хорошо знакомым контроллером HMI на трансмиссионном тоннеле. Кроме того, оперативные данные проецируются на лобовое стекло перед глазами водителя.

На трансмиссионном тоннеле расположены два подстаканника, есть ниша для смартфона с функцией подзарядки, а между креслами водителя и переднего пассажира предусмотрен глубокий отсек для мелкой поклажи с двумя USB-портами и слотом под SD-карту.

Не обделены вниманием и задние пассажиры, для которых предусмотрены два дефлектора системы вентиляции, а в откидном центральном подлокотнике есть USB-порты и два подстаканника. В холодное время года пассажиры оценят возможность подогрева сидений.

Как показал опыт, Mazda CX-5 является прекрасным спутником в путешествиях на большие расстояния. В салоне удобно и комфортно для всех его обитателей, а вместительный багажник позволяет взять с собой в дорогу все необходимоей. Его объем варьируется от 580 до 1377 литров в зависимости от положения задних сидений. Откинуть спинки можно непосредственно их багажника с помощью удобных ручек, кроме того, пятая дверь снабжена электроприводом с функцией памяти высоты подъема. В тестовой версии под полом багажника находится органайзер с элементами акустической системы Bose и "докатка".

Проверено временем

В процессе обновления СХ-5 сохранил свои двигатели трансмиссии без изменений. Отечественным потребителям доступны несколько силовых агрегатов и трансмиссий на выбор. Базовая версия оснащается 2-литровый 150-сильный бензиновый двигатель и передним приводом. Для более требовательных покупателей есть как полный привод, так и более мощный 2,5-литровый мотор на 194 силы. В паре с обеими моторами работает 6-ступенчатый "автомат".

На тесте у нас была топовая версия с 2,5-литровым мотором и полным приводом. С таким арсеналом автомобиль ведет себя уверенно в дорожном потоке, позволяет легко маневрировать и быстро ускоряться. Настройки подвески обеспечивают хороший баланс между энергоемкостью и комфортом. Дорожные неровности, которые несмотря на усилия столичного мера, регулярно встречаются не только на периферии города, но и в его центральных частях, СХ-5 преодолевает с завидным безразличием. Причем, с ростом скорости уровень комфорта только возрастает. Вообще, если говорить о качестве работы подвески, то СХ-5 можно назвать одним из эталонов не только в своем классе, но и в категории машин более дорогого ценового сегмента.

Традиционно, компания уделяет много внимания системам безопасности. Уже в базовой комплектации СХ-5 имеет комплект из ABS, EBA, EBD, TCS, DSC, HDC, системы векторизации тяги, контроля за давлением в шинах и экстренной световой сигнализацией, а также 6 подушек безопасности. Да и по уровню пассивной безопасности продукция Mazda соответствует всем современным требованиям.

Богатство выбора

Украинским покупателям Mazda CX-5 предлагается в пяти комплектациях: Touring, Touring S, Black Edition, Style+ и Top. Минимальная акционная цена новинки – 1 164 800 грн.* За эту сумму предлагается переднеприводная модификация в комплектации Touring со 150-сильным 2-литровым бензиновым мотором и передним приводом. Наиболее укомплектованная версия Тор с 2,5-литровым 194-сильным двигателем и полноприводной трансмиссией обойдется в 1689000 грн.*

*Цена дана по состоянию на 11.09.2023 г.

Резюме

После обновления Mazda СХ-5 стала еще более привлекательной внешне и удобнее в пользовании. К этому можно добавить хорошо знакомые и проверенные силовые агрегаты, а также богатую базовую комплектацию. Габариты машины позволяют без труда найти место для парковки, при этом просторный салон позволяет комфортно расположиться всем пассажирам. В СХ-5 одинаково приятно путешествовать как на большие расстояния, так и передвигаться в городском трафике. Возможно кому-то фирменная система мультимедиа покажется недостаточно современной, но для тех, кто ищет удобный, комфортный и многофункциональный автомобиль, это вряд ли будет веским аргументом при покупке.

Благодарим ДП "АВТО Интернешнл", официального импортера и дистрибьютора Mazda в Украине, за помощь в организации теста.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda возобновляет выпуск роторных моторов.