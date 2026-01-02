УкраїнськаУКР
русскийРУС

Этот кроссовер любят все: новый бюджетник Skoda показали в сети

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
654
Skoda Karoq

Популярный недорогой кроссовер Skoda Karoq любят все покупатели практичных и доступных автомобилей. Компактный бюджетник показали в сети с новым дизайном.

Видео дня

Ранее СМИ сообщали, что модель Skoda Karoq станет мощнее. А пока недорогую машину показали на канале TALKWHEELS в другом стиле, который вовсе не напоминает другие автомобили производителя. Получилось довольно необычно. Хотя к настоящей машине этот проект отношения не имеет.

На фото в сети показывали загадочный прототип Skoda Karoq с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Но, возможно, в компании тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщал о том прототипе.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый бюджетный кроссовер Suzuki.

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe