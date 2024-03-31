Что означает дорожный знак: быстрое задание на знание ПДД

Дорожные знаки – это система визуальных символов, используемых для информирования водителей о маршрутах, опасностях, правилах и ограничениях. Понимание знаков – важный аспект безопасной езды, ведь они помогают водителям принимать правильные решения на дороге.

Некоторые знаки довольно распространены, поэтому их значение понимают даже люди, не имеющие водительского удостоверения, но есть и знаки, которые используются довольно редко. Для того чтобы вы могли проверить свои знания или узнать один из этих знаков, test_pdr.ua поделились интересной задачей.

Посмотрите на картинку и ответьте на вопросы. В чем состоит суть этого дорожного знака?

Попытайтесь вспомнить: возможно, вы когда-то видели его на дорогах.

Многие украинские дороги, к сожалению, находятся не в лучшем состоянии. Ямы и выбоины – это обычное явление, но оно может представлять опасность для водителей и пассажиров.

Если на относительно ровной дороге резко появляется яма, то двигающиеся с большой скоростью водители могут не справиться с управлением и вылететь с дороги или вызвать ДТП.

Именно для того чтобы предупредить об этой опасности, на дорогах устанавливают специальные знаки, один из которых – знак 1.12 "Выбоина".

1.12 Выбоина

Это предупреждающий знак, информирующий водителей о том, что на данном участке дороги есть ямы, выбоины, просадки дорожного покрытия, размеры которых превышают допустимые значения согласно ДСТУ 3587.

Этот знак временный и устанавливается на период, необходимый для выполнения соответствующих работ на дороге. Согласно украинскому законодательству, после установления знака 1.12 ремонт дороги должен быть произведен в течение 72 часов.

Однако в связи с тем, что дорожные службы не справляются с имеющейся нагрузкой, его можно видеть на дорогах гораздо дольше.

Итак, 1.12 "Выбоина" – важный предупредительный знак, который помогает водителям безопасно проезжать поврежденные участки дороги. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте его, ведь неосторожность может привести к повреждению ходовой части автомобиля, а также к травмам водителя и пассажиров.

В случае, если вы не можете объехать выбоину, езжайте через нее на минимальной скорости.

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