Это самый дешевый Jeep: каким будет новый бюджетный кроссовер

Новый бюджетный кроссовер Jeep Renegade 2 поколения станет самой дешевой моделью американского бренда. Эта модель опять должна стать очень популярной, хотя теперь этот кроссовер будет совсем другим.

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Новый Jeep Renegade 2027 модельного года постепенно готовят к дебюту, хотя официального анонса пока не было. Своими предположениями о грядущей машине поделились на канале TALKWHEELS. Хотя сразу можно сказать, что авторы не угадали, ведь проект основан на модели первой генерации.

Несмотря на недостаток точной информации, в руководстве американской компании ранее пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Оказалось, что это как раз новый Jeep Renegade 2 поколения.

Этот автомобиль, как ожидается, появится к 2027 году. Однако учитывая замедление рынка EV, могут также появиться гибридные и полностью бензиновые варианты. Возможно, они будут еще дешевле и появятся в продаже раньше.

Как всегда, машину разрабатывают на существующих агрегатах других моделей концерна Stellantis, чтобы оптимизировать производство и предложить автомобили покупателям по привлекательным ценам.

OBOZ.UA ранее показывал новую модель Hyundai.