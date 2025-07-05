Это самый дешевый Jeep: каким будет новый бюджетный кроссовер
Новый бюджетный кроссовер Jeep Renegade 2 поколения станет самой дешевой моделью американского бренда. Эта модель опять должна стать очень популярной, хотя теперь этот кроссовер будет совсем другим.
Новый Jeep Renegade 2027 модельного года постепенно готовят к дебюту, хотя официального анонса пока не было. Своими предположениями о грядущей машине поделились на канале TALKWHEELS. Хотя сразу можно сказать, что авторы не угадали, ведь проект основан на модели первой генерации.
Несмотря на недостаток точной информации, в руководстве американской компании ранее пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Оказалось, что это как раз новый Jeep Renegade 2 поколения.
Этот автомобиль, как ожидается, появится к 2027 году. Однако учитывая замедление рынка EV, могут также появиться гибридные и полностью бензиновые варианты. Возможно, они будут еще дешевле и появятся в продаже раньше.
Как всегда, машину разрабатывают на существующих агрегатах других моделей концерна Stellantis, чтобы оптимизировать производство и предложить автомобили покупателям по привлекательным ценам.
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