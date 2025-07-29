Это самые выгодные автомобили: топ-10 б/у машин для покупки 2025 года

Покупка б/у автомобиля всегда связана с поиском самых выгодных предложений. Эксперты назвали топ-10 машин на вторичном рынке, которые можно купить по выгодным ценам в 2025 году.

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Машины, которые быстро дешевеют, могут расстроить первого владельца. Но они привлекают внимание покупателей на рынке автомобилей с пробегом. Ведь за б/у автомобиль в таком случае попросят меньше денег. Список машин, которые стремительно подешевели в 2025 году, приводит Carscoops по данным iSeeCars.

Но есть подвох – скорее всего, они продолжат дешеветь, это не выгодно при перепродаже. Тем не менее, эти машины с пробегом из списка дешевеют быстрее всех и потеряли за 10 месяцев самый большой процент своей стоимости.

Какие б/у автомобили подешевели в 2025 году:

Tesla Model S (-15.8%); Tesla Model X (-15.5%); Tesla Model Y (-13.6%); Ford Explorer Hybrid (-10%); Jeep Gladiator (-9.6%); Tesla Model 3 (-9.4%); Maserati Levante (-7.9%); Porsche Taycan (-7%); Chrysler Voyager (-6.6%); Lincoln Aviator (-5.9%).

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