Это самые выгодные автомобили: топ-10 б/у машин для покупки 2025 года
Покупка б/у автомобиля всегда связана с поиском самых выгодных предложений. Эксперты назвали топ-10 машин на вторичном рынке, которые можно купить по выгодным ценам в 2025 году.
Машины, которые быстро дешевеют, могут расстроить первого владельца. Но они привлекают внимание покупателей на рынке автомобилей с пробегом. Ведь за б/у автомобиль в таком случае попросят меньше денег. Список машин, которые стремительно подешевели в 2025 году, приводит Carscoops по данным iSeeCars.
Но есть подвох – скорее всего, они продолжат дешеветь, это не выгодно при перепродаже. Тем не менее, эти машины с пробегом из списка дешевеют быстрее всех и потеряли за 10 месяцев самый большой процент своей стоимости.
Какие б/у автомобили подешевели в 2025 году:
- Tesla Model S (-15.8%);
- Tesla Model X (-15.5%);
- Tesla Model Y (-13.6%);
- Ford Explorer Hybrid (-10%);
- Jeep Gladiator (-9.6%);
- Tesla Model 3 (-9.4%);
- Maserati Levante (-7.9%);
- Porsche Taycan (-7%);
- Chrysler Voyager (-6.6%);
- Lincoln Aviator (-5.9%).
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