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Это самые выгодные автомобили: топ-10 б/у машин для покупки 2025 года

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,6 т.
Lincoln Aviator

Покупка б/у автомобиля всегда связана с поиском самых выгодных предложений. Эксперты назвали топ-10 машин на вторичном рынке, которые можно купить по выгодным ценам в 2025 году.

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Машины, которые быстро дешевеют, могут расстроить первого владельца. Но они привлекают внимание покупателей на рынке автомобилей с пробегом. Ведь за б/у автомобиль в таком случае попросят меньше денег. Список машин, которые стремительно подешевели в 2025 году, приводит Carscoops по данным iSeeCars.

Но есть подвох – скорее всего, они продолжат дешеветь, это не выгодно при перепродаже. Тем не менее, эти машины с пробегом из списка дешевеют быстрее всех и потеряли за 10 месяцев самый большой процент своей стоимости.

Tesla Model S

Какие б/у автомобили подешевели в 2025 году:

  1. Tesla Model S (-15.8%);
  2. Tesla Model X (-15.5%);
  3. Tesla Model Y (-13.6%);
  4. Ford Explorer Hybrid (-10%);
  5. Jeep Gladiator (-9.6%);
  6. Tesla Model 3 (-9.4%);
  7. Maserati Levante (-7.9%);
  8. Porsche Taycan (-7%);
  9. Chrysler Voyager (-6.6%);
  10. Lincoln Aviator (-5.9%).

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