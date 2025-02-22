Эти недорогие кроссоверы – самые надежные: топ-7 лучших моделей

Специалисты назвали лучшие новые кроссоверы 2025 года. Важно знать самые надежные машины, учитывая высокую популярность недорогих автомобилей в этом сегменте. Список оформили в топ-7 моделей.

Видео дня

Результатами исследования поделились эксперты iSeeCars. Аналитики изучили 3,8 млн новых автомобилей в глобальном исследовании, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей и определили самые надежные.

Новые кроссоверы 2025 года в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль, который не будет требовать больших расходов на частые ремонты.

Самые надежные кроссоверы 2025 года:

Mitsubishi Outlander Sport; Honda CR-V; Toyota RAV4; Chevrolet TrailBlazer; Jeep Compass; Nissan Rogue; Kia Sportage.

Как видно, список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Это популярные машины, которые оснащены всеми современными опциями и, при этом, отличаются высокой надежностью.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, Audi признала серьезную проблему в своих автомобилях и готова все исправить.