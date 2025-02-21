Интерьеры моделей Audi стали дешевле: это проблема, которую компания признала

Премиальные автомобили Audi могут соответствовать своим основным соперникам конкретными качествами, однако в некоторых моментах ощущаются дешевыми. В компании признали проблему с интерьерами, которую намерены исправить.

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Как стало известно Motor1, в Audi отреагировали на критику от покупателей и СМИ относительно низкого качества отделочных материалов и дешевых элементов в салонах моделей. В компании пообещали, что исправят падение качества.

В последнее время такой подход к проектированию и отделке интерьеров дистанцировал модели Audi от премиального сегмента, которому немецкий производитель ранее старался соответствовать.

Стоит отметить, что Audi действительно реагирует на критику и берет курс на улучшение собственного имиджа. Так, недавно производитель отказался от использования известной дешевой детали, которая почти никому не нравилась.

Дело в том, что в последнее время немецкий автопроизводитель предлагал на своих автомобилях дешевую пластиковую имитацию патрубков выхлопной системы – этот элемент являлся частью заднего бампера.

Выглядело это не очень хорошо – особенно при детальном рассмотрении. Такая имитация почти никому не понравилась – на протяжении нескольких лет покупатели жаловались и выражали непонимание. Новые модели Audi уже оснащены настоящими патрубками, которые хорошо заметны в бампере, отлично выглядят и выполняют непосредственную функцию.

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