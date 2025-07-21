Эти автомобили скоро уйдут навсегда: список недорогих моделей

Некоторые машины среди известных недорогих моделей скоро уйдут навсегда. Или до тех пор, пока производители не решатся вернуть их имена в модельные линейки. Во всяком случае, до 2026 года эти автомобили не доживут.

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Motor1 рассказывает об известных автомобилях, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. OBOZ.UA сосредоточился на самых недорогих машинах из этого списка.

Строгие требования безопасности, экологичности и топливной эффективности делают невозможной жизнь некоторых машин. Да и в целом прогресс на месте не стоит – по ряду причин некоторые известные автомобили исчезнут в 2025 и не продолжат свою жизнь в 2026 году.

Какие недорогие автомобили не доживут до 2026 года:

Cadillac XT4;

Chevrolet Blazer с ДВС;

Ford Escape;

Nissan Altima;

Nissan Versa;

Subaru Legacy;

Volvo S60.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, в Украине выросли продажи новых автомобилей.