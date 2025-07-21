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Эти автомобили скоро уйдут навсегда: список недорогих моделей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,1 т.
Ford Escape

Некоторые машины среди известных недорогих моделей скоро уйдут навсегда. Или до тех пор, пока производители не решатся вернуть их имена в модельные линейки. Во всяком случае, до 2026 года эти автомобили не доживут.

Видео дня

Motor1 рассказывает об известных автомобилях, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. OBOZ.UA сосредоточился на самых недорогих машинах из этого списка.

Строгие требования безопасности, экологичности и топливной эффективности делают невозможной жизнь некоторых машин. Да и в целом прогресс на месте не стоит – по ряду причин некоторые известные автомобили исчезнут в 2025 и не продолжат свою жизнь в 2026 году.

Nissan Versa

Какие недорогие автомобили не доживут до 2026 года:

  • Cadillac XT4;
  • Chevrolet Blazer с ДВС;
  • Ford Escape;
  • Nissan Altima;
  • Nissan Versa;
  • Subaru Legacy;
  • Volvo S60.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, в Украине выросли продажи новых автомобилей.