Эти автомобили скоро уйдут навсегда: список недорогих моделей
Некоторые машины среди известных недорогих моделей скоро уйдут навсегда. Или до тех пор, пока производители не решатся вернуть их имена в модельные линейки. Во всяком случае, до 2026 года эти автомобили не доживут.
Motor1 рассказывает об известных автомобилях, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. OBOZ.UA сосредоточился на самых недорогих машинах из этого списка.
Строгие требования безопасности, экологичности и топливной эффективности делают невозможной жизнь некоторых машин. Да и в целом прогресс на месте не стоит – по ряду причин некоторые известные автомобили исчезнут в 2025 и не продолжат свою жизнь в 2026 году.
Какие недорогие автомобили не доживут до 2026 года:
- Cadillac XT4;
- Chevrolet Blazer с ДВС;
- Ford Escape;
- Nissan Altima;
- Nissan Versa;
- Subaru Legacy;
- Volvo S60.
Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, в Украине выросли продажи новых автомобилей.