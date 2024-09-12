Эксперты советуют покупать именно эти б/у авто: список недорогих кроссоверов

Лучший способ купить хороший недорогой кроссовер – обратиться к рынку б/у автомобилей. Там много практичных машин с пробегом по приятным ценам. Эксперты составили список моделей, которые советуют покупать.

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Специалисты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2024 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Важно, что машины недорогие – их можно найти с ценами немногим более 10 000 долларов. Это точно понравится потенциальным покупателям.

Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Лучшие кроссоверы с пробегом для покупки:

SEAT Ateca; Kia Sportage; Hyundai Tucson; Dacia Duster; MG ZS; Renault Kadjar; Nissan Qashqai; Volkswagen Tiguan; Suzuki SX4; Skoda Yeti.

SEAT Ateca назвали победителем. Технически машина близка с Volkswagen Tiguan и Skoda Yeti, но предлагает совсем другой дизайн.

Корейский кроссовер Kia Sportage всегда привлекал внимание смелым дизайном. Но из других достоинств можно отметить просторный интерьер и низкую стоимость обслуживания.

Nissan Qashqai на вторичном рынке привлекает доступностью. Модель вызывает мелкие нарекания, но это все равно один из лучших вариантов.

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