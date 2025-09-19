Эксперты назвали 5 недорогих кроссоверов, которые советуют покупать

Эксперты посоветовали покупать 5 кроссоверов в 2025 году. Это удачные современные модели, которые сочетают в себе множество полезных качеств. Вдобавок они недорогие, но выглядят дороже.

В рейтинге специалистов из GOBankingRates отмечается, что этим автомобилям помогает "дорогой" дизайн и качественная отделка интерьеров. Эти элементы присущи моделям более высоких сегментов.

При этом кроссоверы из списка недорогие, качественные и хорошо оснащенные. Они понравятся любому автомобилисту в том числе своей надежностью и низкими эксплуатационными расходами.

Лучшие недорогие кроссоверы 2025 года:

Mazda CX-30;

Buick Encore GX;

Kia Sportage;

Mazda CX-5;

Hyundai Tucson.

Как видно, список представлен недорогими популярными моделями автомобилей. Они приятно удивляют своим качеством, отличаются экономичностью и дарят ощущение престижа по мнению специалистов.

