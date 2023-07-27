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Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30

Сергей Иванов
Авто Oboz
6 минут
96
Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30

Команда Авто Обоза провела дорожные испытания самого компактного представителя линейки SUV Mazda – городского кроссовера CX-30. Модель приятно порадовала уровнем ездового комфорта и обилием систем безопасности.

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Mazda CХ-30 стала родоначальником нового поколения кроссоверов бренда. Автомобиль построен на платформе, которую ранее уже примерила Mazda3 последней генерации. От своего родственника СХ-30 отличается характерным "внедорожным" обликом, увеличенным до 180 мм клиренсом, а также собственным настройками шасси.

Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30

Дизайн СХ-30 выполнен в ставшем уже классическим стиле Kodo, для которого характерны изящные формы и плавные линии. По своим габаритным размерам (4395 х 1795 х 1540 мм) кроссовер на 65 мм короче и на 105 мм выше хэтчбека, а колесная база (2655 мм) короче на 70 мм. При этом модель обладает достаточно просторным салоном и вместительным багажным отделением.

Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30

Все версии, которые предлагаются украинским покупателям, оснащаются 2-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Двигатель отличается плавной и тихой работой, что особенно заметно при езде в плотном городском трафике.

Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30

Интерьер Mazda CX-30 также многое позаимствовал у Mazda3. Стилистика и архитектура приборной панели оставляют приятное впечатление, а дорогая отделка подчеркивает премиальный статус модели. Богатая комплектация предполагает наличие двухцветной кожаной отделки черного и коричневого цвета с контрастной декоративной строчкой. В верхней части торпеды располагается большой 8,8-дюймовый экран мультимедийной системы, который управляется удобным цилиндрическим контроллером на трансмиссионном тоннеле.

Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30
Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30

Комбинированный щиток приборов объединяет электронный 7-дюймовый дисплей с цифровым спидометром и двумя аналоговыми циферблатами. Первый показывает обороты двигателя, а второй объединяет датчики температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. В центральной части спидометра могут выводиться справочная и сервисная текстовая информация.

Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30

Для удобства пользователей на приборной панели есть несколько USB-портов, а инфо-развлекательная система поддерживает приложения Andoid Auto и Apple CarPlay. Кроме того, во всех комплектациях предусмотрен цветной проекционный экран, который выводит оперативную информацию на стекло перед глазами водителя.

Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30

Между передними креслами расположен широкий подлокотник, в котором находится глубокое отделение для мелочей. Кроме того, на торпеде есть вместительный перчаточный ящик, а на центральной консоли предусмотрены два подстаканника и ниша для мобильного телефона. Для любителей качественного звука в топовой комплектации предусмотрена аудиосистема Bose с 12 динамиками.

Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30

Несмотря на компактные размеры у СХ-30 достаточно места и для более крупного багажа. В зависимости от положения спинок задних кресел его объем варьируется в зависимости от комплектации от 422-430 до 1398-1406 л. Пол багажника находится на уровне кромки двери, а само отделение имеет мягкое покрытие из ворса.

Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30
Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30

Тестовый автомобиль оснащен 2-литровым 150-сильный двигателем, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Для такой компактной машины этого арсенала более чем достаточно. У него, естественно, нет динамики спорткара, но на скоростных магистралях СХ-30 позволяет чувствовать себя вполне комфортно. Машина может резво стартовать с места и при необходимости легко выполнять скоростные маневры, а для особенно прытких драйверов в АКП предусмотрен режим Sport. Благодаря полному приводу, клиренсу в 180 мм и защитному обвесу по периметру кузова на машине можно смело выбираться за пределы дорог с твердым покрытием.

Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30

Настройки подвески достаточно комфортные. Автомобиль не боится ям, которыми изобилуют столичные улицы. Важно также отметить, что несмотря на торсионную заднюю подвеску, машина лишена свойственной многим конкурентам "переставке" при маневрировании.

С учетом его городской направленности важно отметить его хорошую управляемость и малый радиус разворота, кроме того, компактные размеры позволят найти место даже на тесном паркинге. И здесь на помощь придет система кругового обзора, которая выводит на экран инфо-развлекательной системы качественную картинку с задней и фронтальной камер.

Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30

Особо стоит отметить высокий уровень активной и пассивной безопасности. Новая современная платформа с жестким кузовом и обилие электронных помощников водителя вкупе позволяют обеспечить всестороннюю защиту для водителя и его спутников. Кстати, по результатам краш-теста Euro NCAP, Mazda CX-30 удостоилась лучших оценок специалистов и завоевала максимальный рейтинг 5 звезд.

Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30

Теперь что касается цен и комплектаций. Для украинских покупателей кроссовер предлагается в четырех вариантах – Style, Executive, Black Edition и Premium. В базовой версии с передним приводом автомобиль обойдется в 1 090 800 грн, а топовый Premium с полным приводом оценивается в 1 357 200 грн.

Благодарим ДП "АВТО Интернешнл", официального импортера и дистрибьютора Mazda в Украине, за помощь в организации теста.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda презентовала в Украине новый кроссовер Mazda CX-60.