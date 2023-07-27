Два в одном: тестируем городской кроссовер Mazda CX-30

Команда Авто Обоза провела дорожные испытания самого компактного представителя линейки SUV Mazda – городского кроссовера CX-30. Модель приятно порадовала уровнем ездового комфорта и обилием систем безопасности.

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Mazda CХ-30 стала родоначальником нового поколения кроссоверов бренда. Автомобиль построен на платформе, которую ранее уже примерила Mazda3 последней генерации. От своего родственника СХ-30 отличается характерным "внедорожным" обликом, увеличенным до 180 мм клиренсом, а также собственным настройками шасси.

Дизайн СХ-30 выполнен в ставшем уже классическим стиле Kodo, для которого характерны изящные формы и плавные линии. По своим габаритным размерам (4395 х 1795 х 1540 мм) кроссовер на 65 мм короче и на 105 мм выше хэтчбека, а колесная база (2655 мм) короче на 70 мм. При этом модель обладает достаточно просторным салоном и вместительным багажным отделением.

Все версии, которые предлагаются украинским покупателям, оснащаются 2-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Двигатель отличается плавной и тихой работой, что особенно заметно при езде в плотном городском трафике.

Интерьер Mazda CX-30 также многое позаимствовал у Mazda3. Стилистика и архитектура приборной панели оставляют приятное впечатление, а дорогая отделка подчеркивает премиальный статус модели. Богатая комплектация предполагает наличие двухцветной кожаной отделки черного и коричневого цвета с контрастной декоративной строчкой. В верхней части торпеды располагается большой 8,8-дюймовый экран мультимедийной системы, который управляется удобным цилиндрическим контроллером на трансмиссионном тоннеле.

Комбинированный щиток приборов объединяет электронный 7-дюймовый дисплей с цифровым спидометром и двумя аналоговыми циферблатами. Первый показывает обороты двигателя, а второй объединяет датчики температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. В центральной части спидометра могут выводиться справочная и сервисная текстовая информация.

Для удобства пользователей на приборной панели есть несколько USB-портов, а инфо-развлекательная система поддерживает приложения Andoid Auto и Apple CarPlay. Кроме того, во всех комплектациях предусмотрен цветной проекционный экран, который выводит оперативную информацию на стекло перед глазами водителя.

Между передними креслами расположен широкий подлокотник, в котором находится глубокое отделение для мелочей. Кроме того, на торпеде есть вместительный перчаточный ящик, а на центральной консоли предусмотрены два подстаканника и ниша для мобильного телефона. Для любителей качественного звука в топовой комплектации предусмотрена аудиосистема Bose с 12 динамиками.

Несмотря на компактные размеры у СХ-30 достаточно места и для более крупного багажа. В зависимости от положения спинок задних кресел его объем варьируется в зависимости от комплектации от 422-430 до 1398-1406 л. Пол багажника находится на уровне кромки двери, а само отделение имеет мягкое покрытие из ворса.

Тестовый автомобиль оснащен 2-литровым 150-сильный двигателем, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Для такой компактной машины этого арсенала более чем достаточно. У него, естественно, нет динамики спорткара, но на скоростных магистралях СХ-30 позволяет чувствовать себя вполне комфортно. Машина может резво стартовать с места и при необходимости легко выполнять скоростные маневры, а для особенно прытких драйверов в АКП предусмотрен режим Sport. Благодаря полному приводу, клиренсу в 180 мм и защитному обвесу по периметру кузова на машине можно смело выбираться за пределы дорог с твердым покрытием.

Настройки подвески достаточно комфортные. Автомобиль не боится ям, которыми изобилуют столичные улицы. Важно также отметить, что несмотря на торсионную заднюю подвеску, машина лишена свойственной многим конкурентам "переставке" при маневрировании.

С учетом его городской направленности важно отметить его хорошую управляемость и малый радиус разворота, кроме того, компактные размеры позволят найти место даже на тесном паркинге. И здесь на помощь придет система кругового обзора, которая выводит на экран инфо-развлекательной системы качественную картинку с задней и фронтальной камер.

Особо стоит отметить высокий уровень активной и пассивной безопасности. Новая современная платформа с жестким кузовом и обилие электронных помощников водителя вкупе позволяют обеспечить всестороннюю защиту для водителя и его спутников. Кстати, по результатам краш-теста Euro NCAP, Mazda CX-30 удостоилась лучших оценок специалистов и завоевала максимальный рейтинг 5 звезд.

Теперь что касается цен и комплектаций. Для украинских покупателей кроссовер предлагается в четырех вариантах – Style, Executive, Black Edition и Premium. В базовой версии с передним приводом автомобиль обойдется в 1 090 800 грн, а топовый Premium с полным приводом оценивается в 1 357 200 грн.

Благодарим ДП "АВТО Интернешнл", официального импортера и дистрибьютора Mazda в Украине, за помощь в организации теста.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda презентовала в Украине новый кроссовер Mazda CX-60.