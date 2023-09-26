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Доступные и эффективные: эксперты назвали лучшие электромобили 2023 года

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
540
Peugeot e-308

Эксперты составили список лучших электромобилей 2023 года, которые можно купить новыми. Учитывали в первую очередь энергетическую эффективность. Интересно, что в списке преимущественно доступные модели.

Энергоэффективность – это пройденное расстояние на один израсходованный киловатт-час. Это своеобразная аналогия с расходом топлива на сотню километров для бензиновых и дизельных автомобилей. Но расчет в случае с электрокарами, конечно, другой. Список составили в Autocar.

Лучшие электромобили 2023 года:

  1. Peugeot e-308 – 7,8 км/кВтч;
  2. Tesla Model 3 – 7,2 км/кВтч;
  3. Volkswagen ID 3 – 6 км/кВтч;
  4. Kia Niro EV – 6 км/кВтч;
  5. Vauxhall Corsa-e – 5,9 км/кВтч;
  6. MG 4 EV – 5,7 км/кВтч;
  7. Hyundai Ioniq 6 – 5,4 км/кВтч;
  8. Skoda Enyaq iV 80 – 5,4 км /кВтч;
  9. Fiat 500 Electric – 5,2 км/кВтч;
  10. Renault Mégane E-Tech Electric – 5,2 км/кВтч.
Kia Niro EV
Видео дня

Лучшим оказался новый Peugeot e-308. Производитель поработал над аэродинамикой, шинами и батареей, чтобы достичь такой эффективности.

Renault Mégane E-Tech Electric поставили на последнее место. Среди соперников показатели у модели не лучшие, но этот электромобиль все равно в десятке лидеров.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новой Tesla Model 3, которая после обновления может получить сразу три мотора.