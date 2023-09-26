Доступные и эффективные: эксперты назвали лучшие электромобили 2023 года

Эксперты составили список лучших электромобилей 2023 года, которые можно купить новыми. Учитывали в первую очередь энергетическую эффективность. Интересно, что в списке преимущественно доступные модели.

Энергоэффективность – это пройденное расстояние на один израсходованный киловатт-час. Это своеобразная аналогия с расходом топлива на сотню километров для бензиновых и дизельных автомобилей. Но расчет в случае с электрокарами, конечно, другой. Список составили в Autocar.

Лучшие электромобили 2023 года:

Peugeot e-308 – 7,8 км/кВтч; Tesla Model 3 – 7,2 км/кВтч; Volkswagen ID 3 – 6 км/кВтч; Kia Niro EV – 6 км/кВтч; Vauxhall Corsa-e – 5,9 км/кВтч; MG 4 EV – 5,7 км/кВтч; Hyundai Ioniq 6 – 5,4 км/кВтч; Skoda Enyaq iV 80 – 5,4 км /кВтч; Fiat 500 Electric – 5,2 км/кВтч; Renault Mégane E-Tech Electric – 5,2 км/кВтч.

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Лучшим оказался новый Peugeot e-308. Производитель поработал над аэродинамикой, шинами и батареей, чтобы достичь такой эффективности.

Renault Mégane E-Tech Electric поставили на последнее место. Среди соперников показатели у модели не лучшие, но этот электромобиль все равно в десятке лидеров.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новой Tesla Model 3, которая после обновления может получить сразу три мотора.