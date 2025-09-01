Доступнее Tiguan: новый кроссовер Volkswagen показали официально

Недорогой кроссовер Volkswagen ID.2 X показали официально перед официальной премьерой. Это долгожданный автомобиль, который окажется доступнее Tiguan и многих других кроссоверов.

Новый VW ID.2 X показали в соцсетях немецкого производителя. Автомобиль станет компактным электрическим кроссовером современной архитектуры. Его пока держат в секрете, поэтому к дебюту готовят концепт.

Однако отмечается, что нам покажут достоверный взгляд на внешность грядущего доступного электрокара. Модель VW ID.2 X присоединится к следующей электрической линейке производителя, для которой подготовили новые компоненты.

Самый дешевый электрический кроссовер Volkswagen технически представляет собой вариацию компактного электрокара Volkswagen ID.2, который готовят в качестве замены VW Polo. Это небольшой автомобиль с длиной около 4,2 м, колесной базой 2600 мм, шириной приблизительно 1,8 м и высотой в 1,5 м.

Ориентировочная мощность электрической силовой установки – до 200 л.с. Запас хода после полной зарядки – около 400 км. Ожидается, что новый Volkswagen отправится в продажу в 2027 году. Цена – в диапазоне 25 000 - 30 000 евро.

