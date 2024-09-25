Долгожданный Nissan Leaf 3 поколения показали в сети с новым кузовом

Nissan Leaf – знаменитый недорогой электромобиль. Премьеру долгожданной модели 3 поколения уже готовят – она состоится в 2024 году. Машина получит новый кузов. Стильный дизайн уже показали в сети.

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Новый Nissan Leaf 2025 модельного года превратится в кроссовер с дизайном в стиле концепта Nissan Chill-Out 2021 года, от которого унаследует многие элементы. Вдохновением для модели также станет кроссовер Ariya, который поделится своей платформой. Художник avarvarii показал, как может выглядеть новинка.

Долгожданная машина станет привлекательнее, практичнее и технологичнее предшественника. В компании также работают над новыми батареями. Они обеспечат на 30% увеличенную плотность энергии и предложат более высокий запас хода.

Производство нового Nissan Leaf наладят на существующем заводе компании в британском Сандерленде. Там же будут собирать и следующие Nissan Qashqai и Juke, которые также получат электрическую силовую установку.

Ранее сообщалось, что новый Nissan Leaf 3 поколения уже увидели североамериканские дилеры на внутренней закрытой презентации. Это верный признак скорого дебюта модели.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про новые недорогие электрокары, которые вышли на рынок.