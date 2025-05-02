Долгожданный недорогой кроссовер Citroen показали на новых фото

Недорогой кроссовер Citroen C5 Aircross 2 поколения показали официально на новых фото. Достаточно популярная модель получила долгожданного преемника спустя почти 10 лет. Машина присоединится к самому популярному сегменту в современном автопроме.

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Как напоминает OBOZ.UA, купить Citroen C5 Aircross 2 поколения можно будет уже до конца 2025 года. На внешность автомобиля сильно повлияла младшая модель Citroen C3. При этом на предшественника новинка совсем не похожа.

В целом заранее стало известно, как будет выглядеть французский кроссовер. Машину ранее показали как концепт в рамках Автошоу в Париже. При этом автомобиль стал крупнее с длиной кузова 4652 мм и колесной базой 2784 мм.

Кроссовер Citroen C5 Aircross 2 поколения стал ближайшим родственником новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. В линейке C5 Aircross появились гибриды (145 и 195 сил) и полностью электрические силовые установки.

Электромобили предложат в нескольких модификациях (210 л.с., батарея 73 кВтч, 520 км запас хода и 230 л.с., 97 кВтч, 680 км).

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