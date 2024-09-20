Долгожданный недорогой электрокар Hyundai показали с новым дизайном

Популярный недорогой электромобиль Hyundai Ioniq 6 после модернизации является долгожданной новинкой. В компании подготовили улучшенную версию модели 2025 модельного года. Эту машину показали в сети с новым дизайном.

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Более современную внешность изобразили художники Motor1, которые нарисовали рестайлинг электрокара с учетом шпионских фото и данных инсайдеров. На рендерах модель показали в новом топовом исполнении Hyundai Ioniq 6 N.

По традиции, промежуточное обновление принесет изменения в дизайн передней и задней части. Появятся другие бамперы, измененные воздухозаборники и, возможно, новая наружная светотехника.

Не обойдется без расширенной палитры окраски кузова и других колесных дисков. Изменения ожидаются также и в интерьере с новыми отделочными материалами и увеличенным монитором информационно-развлекательного комплекса.

Техническая часть должна остаться на том же уровне. Речь идет о силовых установках на 225 и 320 сил с батарейным блоком емкостью 84 кВтч. Новый топовый вариант Hyundai Ioniq 6 N получит мощность 641 л.с.

После дебюта автомобиля прошло примерно два с половиной года. Еще через несколько месяцев наступит подходящий момент для презентации модернизированной машины.

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