Долгожданный бюджетный кроссовер Skoda показали со смелым дизайном

Бюджетная модель Skoda Yeti сегодня является почти полностью забытым автомобилем. Но мы ждем возвращения этого недорогого кроссовера на рынок. В сети показали, как может выглядеть новая машина со смелым дизайном.

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Доступный кроссовер Skoda Yeti был популярной машиной и первой моделью бренда в сегменте городских SUV. На канале TALKWHEELSPRO подготовили новый, более современный дизайн для Yeti. Получилось стильно и эффектно.

В руководстве чешской компании в 2024 году сообщили о желании возродить модель Skoda Yeti. Машину рассматривают как доступный и компактный кроссовер для развивающихся рынков. Однако точность намерений и конкретные сроки пока не обозначили.

Автомобиль должен получиться практичным с просторным салоном. И, конечно, современным дизайном. Ранее преемником Skoda Yeti стал кроссовер Skoda Karoq. Тем временем недорогой кроссовер Skoda Elroq 2025 года уже рассекретили полностью – электрическая модель пришла на смену Skoda Karoq.

Казалось, что из-за таких перестановок в модельной линейке уже не осталось места для нового Yeti 2 поколения. Но, похоже, в компании настроены всерьез напомнить об этом автомобиле на фоне постоянно растущего спроса на кроссоверы.

OBOZ.UA уже рассказывал про другой недорогой кроссовер – на этот раз от Renault.