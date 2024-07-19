Долгожданный бюджетный кроссовер от Renault появится раньше срока

Renault готовит к премьере долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Bigster для большой семьи. Недорогой автомобиль окажется крупнее Duster 3 поколения и сумеет разместить в салоне семь человек. Машина появится даже раньше срока.

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MotorsActu сообщает, что конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Ранее автомобиль впервые попался на фото. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году.

Ранее появлялась информация, что модель будет стоить около 22 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это будет самая дорогая модель Dacia в истории.

Кроссовер Bigster будет достигать в длину 4,6 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster. Все для того, чтобы предложить семь посадочных мест. Также ожидается, что кузов сделают чуть шире для дополнительного простора в салоне.

Двигатели Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).

Технические характеристики еще держат в секрете. Но, скорее всего, силовые установки достанутся от Duster. Возможно, в базовом исполнении откажутся от самого слабого 100-сильного варианта.

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