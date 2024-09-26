Долгожданную недорогую модель Lancia сделают еще мощнее. Фото

Компания Lancia, которая находится под контролем концерна Stellantis, уже полностью рассекретила недорогую модель Ypsilon. Оказалось, что эту машину сделают намного мощнее и круче с модификацией HF.

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Новая Lancia Ypsilon HF 2025 года получит электрическую силовую установку. Ранее сообщалось, что ее мощность составит 240 л.с. Теперь, по информации Motor1, производитель назвал цифру 280 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с.

Самая мощная и быстрая Lancia Ypsilon HF появится на рынке в 2025 году и займет позицию на вершине линейки этой компактной модели. От стандартного хэтчбека маленький электрический спорткар отличается бамперами и колесными дисками.

Кроме того, колея стала шире, а дорожный просвет уменьшили. Вдобавок создали раллийную Lancia Ypsilon Rally 4 HF 2025 с бензиновым двигателем мощностью 209 сил. Автомобиль разработан в соответствии с правилами FIA Group Rally4.

Техническую часть хэтчбек разделил с Alfa Romeo Junior Veloce. Первым в продажу отправится полностью электрический базовый вариант с запасом хода около 400 км.

Ранее OBOZ.UA сообщал о финансовых проблемах VW, из-за которых могут отменить новый электрокар.