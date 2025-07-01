Долгожданного соперника Duster от Jeep показали в сети. Фото

Бюджетный кроссовер Jeep Renegade, который по размерам и цене соперничает с Renault Duster, постепенно готовят к премьере в следующем поколении. Это долгожданный автомобиль, который должен стать очень популярным.

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Модель Jeep Renegade 2 поколения уже разрабатывают. Это самая дешевая машина американского бренда, которая станет современнее. Кроссовер показали на канале Digimods DESIGN с возможным дизайном.

В руководстве бренда ранее пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Оказалось, что это как раз новый Jeep Renegade. Этот автомобиль появится к 2027 году. Однако учитывая замедление рынка EV, могут также появиться гибридные и полностью бензиновые варианты. Возможно, они будут еще дешевле и появятся в продаже раньше.

В компании готовят еще две недорогие машины. Автомобили на существующих агрегатах других моделей концерна Stellantis предложат покупателям по привлекательным ценам.

Ожидаемая новинка – Jeep Compass 2025 года. Модель на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland уже рассекретили. Также новый Jeep Cherokee 2025 года готовят к полноценной премьере. Ожидаемая цена Jeep Cherokee 6 поколения – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый кроссовер Nissan.