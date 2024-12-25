Долгожданная недорогая модель Dodge готова к выходу на рынок за пределами США

Новый Dodge Charger 2025 модельного года – долгожданный маслкар, который уже отправили в производство в максимально недорогом исполнении с базовым двигателем. Стало известно, что, пожалуй, самый американский автомобиль готов к выходу на рынок за пределами США.

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Как стало известно Carscoops, маслкар Dodge Charger 8 поколения начнут продавать в Европе во второй половине 2025 года. Отличные новости для ценителей классического американского автопрома.

При этом на европейский рынок, как и на американский, выведут полную гамму моделей Dodge Charger: купе, седан, электрокар и базовый вариант с бензиновым ДВС.

Производство Dodge Charger Sixpack с ДВС уже стартовало на заводе Windsor Assembly Plant в Онтарио, Канада. Это пока пилотная сборка с 100 экземпляров в день. Ожидается, что в продажу автомобиль поступит к лету 2025 года.

Электрический Dodge Charger Daytona тоже отправится в продажу в 2025 году. Машина получила несколько полноприводных вариантов на 496 и 670 л.с. При этом бензиновый вариант выйдет на рынок на пять месяцев раньше запланированного срока. Это связано с замедлением спроса на электромобили.

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