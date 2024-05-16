Дешевый кроссовер Jeep, который ждут в Украине, станет еще круче. Фото

Новый кроссовер Jeep Avenger – самая дешевая модель легендарного американского бренда. К электрической модификации в линейке недавно добавили гибридный вариант. Обе модификации в скором времени появятся в Украине. Но автомобиль станет еще круче.

Детали стали известны Carscoops. Компактный кроссовер Jeep Avenger поначалу появился на рынке как электромобиль. Но производитель заранее анонсировал другие модификации.

В самом дешевом исполнении 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель PureTech выдает 99 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Гибридный Jeep Avenger E-Hybrid также оснащен электродвигателем мощностью 28 л.с.

Новая версия модели – Jeep Avenger 4xe. Этот компактный кроссовер получит гибридную силовую установку со 134-сильным ДВС и двумя электромоторами. Один из них будет двигать задние колеса и обеспечит машине полный привод.

Самый недорогой Jeep Avenger стоит около 30 000 долларов. Такая цена делает компактный кроссовер дешевле его основных соперников – Ford Puma и Volkswagen T-Cross. Новый Jeep Avenger 4xe будет более дорогим.

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