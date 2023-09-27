Дешевый китайский кроссовер Chery уже в Украине – от 18 000 долларов

Китайский кроссовер Chery Tiggo 4 Pro вышел на украинский рынок в обновленном виде. Это модернизированный вариант стандартного Tiggo 4, который отличается дизайном и оснащением. Для модели объявили низкую цену.

Об этом стало известно благодаря информации на официальном сайте китайской компании Chery в Украине. Даже в обновленном виде компактный кроссовер остается одним из самых дешевых автомобилей в стране в своем сегменте.

После рестайлинга модель получила новые бамперы, слегка доработанную светотехнику и другую переднюю фальшрадиаторную решетку.

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В салоне Chery Tiggo 4 Pro появился увеличенный до 10,25 дюймов сенсорный монитор информационно-развлекательного комплекса, цифровой щиток приборов и другой рычаг КПП.

В движение новинку приводит прежний мотор объемом 1,5 л мощностью 113 л.с. Он сочетается с механической КПП или вариатором на выбор.

Цена Chery Tiggo 4 Pro в Украине – от 18 000 долларов (658 600 грн) за базовый вариант с механической коробкой и 706 700 грн с вариатором.

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