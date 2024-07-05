Дешевые модели Nissan вызвали ажиотаж на рынке, но все не так просто

Дешевые модели Nissan Versa и Sentra оказались очень востребованными в 2024 году и вызвали настоящий ажиотаж на рынке. Автомобили продемонстрировали отличные показатели продаж, хотя с судьбой этих моделей на самом деле не все так просто.

Видео дня

Детали стали известны Carscoops. На ключевом рынке США Nissan Sentra продемонстрировал рост продаж с начала года на 55% в сравнении с первым полугодием 2023 года. А результат Versa еще более убедительный.

Модель Versa на рынке оказалась успешнее почти на 62%, чем в прошлом году. Такие выдающиеся показатели связывают с ослаблением спроса на электромобили и привлекательными ценам японской компании. А что ждет эти модели в будущем?

Дело в том, что Nissan намерен отказаться от своих седанов. Во всяком случае, после 2025 года преемник Nissan Versa не планируется. То же касается еще одной модели – Altima. Возможно, такое решение в итоге примут и в отношении Sentra.

Электрическая мода и высокий спрос на кроссоверы и внедорожники – подходящее время для отказа от седанов. Производители ускоренными темпами пытаются адаптироваться к новым условиям рынка, поэтому классические четырехдверные модели оказываются жертвами этой оптимизации.

Тем не менее, в последнее время электрический сегмент сильно остыл. Теперь EV не кажутся опасными соперниками на рынке. Это значит, что седаны, на которые наблюдается растущий спрос, могут и задержаться в продаже.

OBOZ.UA уже рассказывал про огромные скидки на электрокары Fisker.