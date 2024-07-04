Fisker начал распродажу своих машин за копейки из-за банкротства

Недорогой кроссовер Fisker Ocean, который является одним из основных соперников Tesla Model Y, заканчивает свою историю. Производитель признан банкротом, поэтому для распродажи за копейки ввели беспрецедентные скидки.

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Детали стали известны Carscoops. Компания запланировала распродажу 3231 экземпляра электромобилей Fisker Ocean. Машины в хорошем состоянии оценили в 16,5 тысяч долларов. В то же время у самых дешевых вариантов по 2500 долларов отмечаются некоторые повреждения.

При этом Fisker не предоставляет никаких гарантий и не берет на себя никаких обязательств по ремонту, обновлениям или техническому обслуживанию.

Компания ранее опасалась банкротства и с целью повышения продаж ввела большие скидки на свои электрокары. Ранее электрокар подешевел примерно в два раза. Весной цена Fisker Ocean упала до 24 999 долларов за базовый вариант Sport с первоначальных 38 999 долларов.

Затем цену снизили до 20 000 долларов. Правда, не для всех, а только для сотрудников компании. Однако коммерческая деятельность производителя подходит к концу.

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