Дешевые б/у автомобили подорожали на треть: об этом говорит исследование

Покупатели обращаются к рынку б/у автомобилей с целью приобрести самые дешевые машины. Но они в последнее время сильно подорожали. Еще и возраст автомобилей с пробегом увеличился.

Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на исследование iSeeCars. Согласно полученным данным, сегодня покупатели подержанных автомобилей отдают за них в среднем на 33% больше денег чем в 2019 году.

Но подорожание на треть за несколько лет – не единственное наблюдение, которое привлекает внимание. Ведь средний возраст транспортных средств увеличился до 6,1 года с 4,8 лет.

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Среди основных причин роста цен называют последствия пандемии. Тогда автопроизводства и связанные с ними предприятия фактически остановились. Из-за этого рынок просто недополучил привычное количество транспортных средств.

Однако спрос практически не снижался, и цены выросли. Последствия заметны до сих пор, а многие рынки в разных странах все еще продолжают свое восстановление.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших автомобилях с ГБО в Украине, которые можно купить за 5000 долларов.