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Дешевые автомобили в Украине оказались самыми ненадежными

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,2 т.
Renault Logan

В Украине составили рейтинг самых ненадежных автомобилей. Оказалось, что дешевые машины в нашей стране посещают СТО для ремонта чаще других.

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Статистику опубликовали в Институте исследований авторынка. Там выяснили, что станции технического обслуживания для ремонта чаще всего посещают автомобили Renault – компания предлагает на нашем рынке очень доступные модели.

Какие авто чаще всего ремонтируют на СТО в Украине:

  1. Renault - 3119 шт.;
  2. BMW - 2682 шт.;
  3. Volkswagen - 1891 шт.;
  4. Peugeot - 1006 шт.;
  5. Hyundai - 987 шт.;
  6. Skoda - 965 шт.;
  7. Mercedes-Benz - 958 шт.;
  8. Ford - 934 шт.;
  9. Audi - 908 шт.;
  10. Toyota - 599 шт.;
  11. Nissan - 565 шт.;
  12. Opel - 531 шт.;
  13. KIA - 469 шт.;
  14. Honda - 442 шт.;
  15. Mitsubishi - 406 шт.
Ford

Моделью, которую приходится чаще всего ремонтировать, оказался бюджетник Renault Logan. Правда, средняя стоимость ремонта оказалась самой низкой в антирейтинге – 1317 гривен.

Какие модели в Украине ремонтируют чаще всего на СТО:

  1. Renault Logan - 1922 шт. (1317 грн.);
  2. Peugeot 301 - 714 шт. (1829 грн.);
  3. Volkswagen Passat - 337 шт. (5442 грн.);
  4. Hyundai Accent - 323 шт. (2624 грн.);
  5. Skoda Octavia - 251 шт. (4611 грн.);
  6. Volkswagen Golf - 228 шт. (5267 грн).;
  7. BMW 5 Series - 202 шт. (9944 грн.);
  8. Skoda Fabia - 189 шт. (2131 грн.);
  9. BMW X5 - 185 шт. (12971 грн.);
  10. Skoda Scala - 175 шт. (1878 грн.);
  11. BMW 3 Series - 173 шт. (7293 грн.);
  12. Ford Focus - 158 шт. (4070 грн.);
  13. Renault Master - 148 шт. (4826 грн.);
  14. Audi A6 - 147 шт. (6670 грн.);
  15. Renault Megane - 146 шт. (4178 грн).

OBOZREVATEL уже сообщал о тонкостях выбора самых доступных б/у авто на рынке – речь о Logan и Duster.