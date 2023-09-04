Дешевые автомобили в Украине оказались самыми ненадежными

В Украине составили рейтинг самых ненадежных автомобилей. Оказалось, что дешевые машины в нашей стране посещают СТО для ремонта чаще других.

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Статистику опубликовали в Институте исследований авторынка. Там выяснили, что станции технического обслуживания для ремонта чаще всего посещают автомобили Renault – компания предлагает на нашем рынке очень доступные модели.

Какие авто чаще всего ремонтируют на СТО в Украине:

Renault - 3119 шт.; BMW - 2682 шт.; Volkswagen - 1891 шт.; Peugeot - 1006 шт.; Hyundai - 987 шт.; Skoda - 965 шт.; Mercedes-Benz - 958 шт.; Ford - 934 шт.; Audi - 908 шт.; Toyota - 599 шт.; Nissan - 565 шт.; Opel - 531 шт.; KIA - 469 шт.; Honda - 442 шт.; Mitsubishi - 406 шт.

Моделью, которую приходится чаще всего ремонтировать, оказался бюджетник Renault Logan. Правда, средняя стоимость ремонта оказалась самой низкой в антирейтинге – 1317 гривен.

Какие модели в Украине ремонтируют чаще всего на СТО:

Renault Logan - 1922 шт. (1317 грн.); Peugeot 301 - 714 шт. (1829 грн.); Volkswagen Passat - 337 шт. (5442 грн.); Hyundai Accent - 323 шт. (2624 грн.); Skoda Octavia - 251 шт. (4611 грн.); Volkswagen Golf - 228 шт. (5267 грн).; BMW 5 Series - 202 шт. (9944 грн.); Skoda Fabia - 189 шт. (2131 грн.); BMW X5 - 185 шт. (12971 грн.); Skoda Scala - 175 шт. (1878 грн.); BMW 3 Series - 173 шт. (7293 грн.); Ford Focus - 158 шт. (4070 грн.); Renault Master - 148 шт. (4826 грн.); Audi A6 - 147 шт. (6670 грн.); Renault Megane - 146 шт. (4178 грн).

OBOZREVATEL уже сообщал о тонкостях выбора самых доступных б/у авто на рынке – речь о Logan и Duster.