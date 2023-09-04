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Дешевые автомобили в Украине оказались самыми ненадежными
В Украине составили рейтинг самых ненадежных автомобилей. Оказалось, что дешевые машины в нашей стране посещают СТО для ремонта чаще других.
Статистику опубликовали в Институте исследований авторынка. Там выяснили, что станции технического обслуживания для ремонта чаще всего посещают автомобили Renault – компания предлагает на нашем рынке очень доступные модели.
Какие авто чаще всего ремонтируют на СТО в Украине:
- Renault - 3119 шт.;
- BMW - 2682 шт.;
- Volkswagen - 1891 шт.;
- Peugeot - 1006 шт.;
- Hyundai - 987 шт.;
- Skoda - 965 шт.;
- Mercedes-Benz - 958 шт.;
- Ford - 934 шт.;
- Audi - 908 шт.;
- Toyota - 599 шт.;
- Nissan - 565 шт.;
- Opel - 531 шт.;
- KIA - 469 шт.;
- Honda - 442 шт.;
- Mitsubishi - 406 шт.
Моделью, которую приходится чаще всего ремонтировать, оказался бюджетник Renault Logan. Правда, средняя стоимость ремонта оказалась самой низкой в антирейтинге – 1317 гривен.
Какие модели в Украине ремонтируют чаще всего на СТО:
- Renault Logan - 1922 шт. (1317 грн.);
- Peugeot 301 - 714 шт. (1829 грн.);
- Volkswagen Passat - 337 шт. (5442 грн.);
- Hyundai Accent - 323 шт. (2624 грн.);
- Skoda Octavia - 251 шт. (4611 грн.);
- Volkswagen Golf - 228 шт. (5267 грн).;
- BMW 5 Series - 202 шт. (9944 грн.);
- Skoda Fabia - 189 шт. (2131 грн.);
- BMW X5 - 185 шт. (12971 грн.);
- Skoda Scala - 175 шт. (1878 грн.);
- BMW 3 Series - 173 шт. (7293 грн.);
- Ford Focus - 158 шт. (4070 грн.);
- Renault Master - 148 шт. (4826 грн.);
- Audi A6 - 147 шт. (6670 грн.);
- Renault Megane - 146 шт. (4178 грн).
OBOZREVATEL уже сообщал о тонкостях выбора самых доступных б/у авто на рынке – речь о Logan и Duster.