Дешевого соперника Duster от Suzuki показали в подробностях

Бюджетный кроссовер Suzuki Fronx выступает в самом популярном сегменте – там же, где покупатели часто выбирают Renault Duster. Однако дешевая японская машина многим тоже понравилась. Ее показали в подробностях в сети.

На популярность сегмента недорогих кроссоверов Suzuki ответила очередным расширением своей линейки. Модель Suzuki Fronx закрепилась на рынке как стильный и современный доступный автомобиль. Подробности показали на канале LUXYCAR.

Дизайн Suzuki Fronx – очень современный. Крупная решетка, многоуровневая передняя светотехника, перетекающие плоскости – выглядит эффектно.

Бюджетник Suzuki Fronx в движение приводят 1,2-литровый 92-сильный бензиновый двигатель и 1,0-литровый 100-сильный турбомотор на выбор. Также в линейку добавили 1,5-литровый агрегат на 105 л.с., который может быть доступен с 48-вольтной гибридной установкой.

В оснащение Suzuki Fronx входят камеры кругового обзора, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона. Цена Suzuki Fronx стартует примерно с 9000 долларов.

