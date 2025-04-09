Дешевле Toyota RAV4: новый кроссовер показали на фото

Компактный недорогой кроссовер Toyota Corolla Cross намного доступнее более крупной модели RAV4. Эту машину давно пора обновить и сделать современнее. Как раз в таком виде автомобиль показали на фото.

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Новый кроссовер Toyota Corolla Cross 2026 модельного года показал художник Theottle. Автор продемонстрировал свой современный взгляд на будущее доступной модели Toyota.

Новую Toyota Corolla Cross не так давно рассекретили официально после очередной минорной модернизации. В первую очередь машина отличается от дорестайлингового кроссовера стилистическими изменениями. Производитель подготовил новые цвета для кузова и колесные диски.

Заменили передние фары и графику в задних фонарях, установили новые бамперы. Благодаря этим деталям проще всего отличить новую машину.

В оснащение Toyota Corolla Cross включили беспроводную зарядку для смартфона и мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, популярный бюджетный кроссовер Dacia Duster получил неожиданный экстремальный вариант.