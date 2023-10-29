Как водителю сэкономить и сделать свою жизнь более комфортной: советы и лайфхаки ко Дню автомобилиста

Ежегодно в последнее воскресенье октября в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника. Этот праздник один из самых массовых, ведь миллионы наших соотечественников имеют собственные автомобили. Но ежедневное использование автомобиля сопровождается расходами, которые могут составлять значительную долю семейного бюджета. OBOZ.UA вместе со специалистами из разных компаний подготовил интересные и полезные советы, как водителю сэкономить средства и сделать свою жизнь более удобной и приятной.

Цифровые сервисы на службе водителя

Всё больше сервисов и услуг сегодня можно получить онлайн. Это касается и автомира. К примеру, в сети АЗК WOG есть ряд "быстрых" диджитал-сервисов, позволяющих получить услугу быстро непосредственно на АЗК с помощью своих гаджетов всего в несколько кликов – без привлечения оператора.

#1 – WOG PAY Горючее. Этот сервис поможет приобрести горючее прямо у колонки, не выходя из авто. Для этого необходимо несколько простых действий:

вставить пистолет в бак авто;

зайти в приложение PRIDE и выбрать WOG PAY Заправка;

выбрать вид горючего, номер колонки, количество литров или сумму заправки (и не нужно искать никаких QR-кодов на колонке, чтобы заправиться, все удобно и нативно в приложении);

сделать оплату. Если хотите заправить авто до полного, выберите опцию "Полный бак" и укажите объем бака авто. На вашей банковской карте, привязанной к PRIDE, заблокируется сумма, эквивалентная заправке до полного. Если в бак залили меньше указанного объема, с банковской карты спишется сумма за фактическую заправку, а разница средств вскоре вернется на карту.

Всего несколько минут – и вы можете продолжать маршрут.

#2 – WOG PAY Кофе. Чтобы выпить кофе на WOG, не обязательно подходить к оператору на кассу, чтобы оплатить его. Все можно сделать самостоятельно возле кофемашины через приложение PRIDE. Так гораздо быстрее и удобнее. Для этого следует придерживаться следующего алгоритма:

выбрать на главной странице в приложении PRIDE сервис WOG PAY Кофе;

выбрать удобный способ оплаты (бонусами, через Apple Pay или Google Pay, банковской картой, привязанной к приложению, или отоварить кофе, который есть на Кошельке PRIDE);

отсканировать полученный QR-код на кофемашине;

указать желаемый напиток (на некоторых АЗК Киевщины, Львовщины, Днепра и области есть возможность выбрать кофейное зерно – с кофеином или без).

Все – кофе готовится!

#3 – WOG PAY BOX. На ряде АЗК WOG есть терминалы самообслуживания WOG PAY BOX, которые предоставляют клиентам комплекс услуг: оплата за горючее, товары WOG MARKET, кофе и еда из WOG CAFE. Все можно приобрести в несколько кликов одним чеком и без помощи оператора.

Например, чтобы оплатить топливо, нужно вставить пистолет в бак авто, подойти внутри АЗК к терминалу самообслуживания WOG PAY BOX и выбрать на его экране свою колонку, указать литры или сумму, на которую хотите заправиться, или выбрать опцию "Полный бак". Если у вас есть топливная карта, просканируйте ее. Нажмите "Оплатить заказ" и рассчитайтесь банковской картой через терминал. Таким же способом можно оплатить товары из маркета, напитки и блюда. Кстати, заказ съестного у WOG СAFE из WOG PAY BOX сразу попадает к оператору на электронный планшет с заказами, и блюда начинают готовить. Только не забудьте взять чек из терминала, поскольку там указан номер вашего заказа.

Автострахование с максимальной скидкой

Вторая важная статья расходов – услуги страхования авто. Каждому водителю хочется максимально сэкономить на покупке, но не помешав качеству защиты. Сегодня это реально, если знать и применять на практике несколько лайфхаков. К примеру, сервис онлайн-страхования hotline.finance поможет сэкономить на автостраховании до 40%.

#1 – Отказ от услуг страхового агента

Обращаясь к агенту, вы переплачиваете около 10% от стоимости автогражданки. Это комиссия, которая по умолчанию включается в цену бумажного полиса. Электронная страховка не предполагает вмешательства сотрудника страховой компании в процессе оформления ОСАГО. Водитель самостоятельно заполняет анкету для формирования договора.

Плюс к этому вы не тратите деньги и время на дорогу в офис страховой компании.

#2 – Сравнение предложений от разных страховщиков

Сравнивая различные варианты программ, можно выбрать именно ту страховку, которая соответствует вашим потребностям и бюджету. Например, многие страховщики предлагают дополнительные бонусы в виде карты ассистанса, с помощью которой можно бесплатно заказать подвоз топлива, эвакуацию авто, запуск двигателя и прочее. Объем экономии при грамотном подборе полиса достигает 20-30%.

#3 – Учет франшизы

Франшиза в страховании удешевляет стоимость договора. Здесь действует правило: чем больше размер франшизы, тем меньше цена автогражданки. Однако полис с франшизой будет оптимален для тех, кто готов покрывать ущерб в мелких ДТП без участия страховой компании.

#4 – Использование льгот

Согласно законодательству Украины, существует определенная категория лиц, для которых предусмотрена скидка 50% на ОСАГО, а именно: участники войны, лица с инвалидностью II группы, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (I или II категории) и пенсионеры. Льгота распространяется только на этих лиц без права передачи руля. Чтобы купить страховку по сниженному тарифу, необходимо указать наличие соответствующего удостоверения при оформлении и иметь его при проверке полицией.

#5 – Оформление полиса заранее

hotline.finance часто запускает распродажи и анонсирует акции в социальных сетях. Специально для читателей OBOZ: они могут воспользоваться промокодом OBOZ10 и получить скидку -10% на автогражданку. Даже если у вас есть актуальная страховка, вы можете купить новую на будущее. Продажа открыта до 3 месяцев вперед. Скидку по желанию можно задонатить на ВСУ.

Как пользоваться такси недорого

К сожалению, в Украине не осталось служб такси, которые существуют в цивилизованных странах. Им на смену пришли онлайн-сервисы, алгоритм расчета цен в которых делает тариф очень дорогим. Но могут ли сами пользователи сдерживать рост цен на такие сервисы? Да, делать это возможно, и достаточно эффективно.

Большинство водителей подключены сразу к трем-четырем онлайн-сервисам и выбирают самый дорогой заказ среди всех этих агрегаторов. Как только драйвер примет заказы в одном приложении, он сразу же становится неактивным для других. Но многие пользователи также просчитывает цену сразу в трех-четырех сервисах – таким образом возникает иллюзия, что планирует ехать не одно лицо, а несколько. Спрос растет, а предложение падает, что вызывает увеличение тарифа. Поэтому всегда соблюдайте простые, но важные правила:

#1 – После того как рассчитаете, создавайте заказы только в одном приложении, чтобы избежать иллюзии ажиотажа.

#2 – Никогда не пользуйтесь в час пик приложениями-сканерами, ведь они еще больше нагружают систему. И даже в одном приложении лучше не преобразовывать заказы, изменяя некоторые параметры, а в случае, если автомобиль не найден – отправлять на повторный поиск старый запрос.

#3 – Скооперируйтесь с друзьями, коллегами или даже незнакомыми людьми на остановке транспорта, если вам нужно ехать в одном направлении. Если вызвать такси для группы лиц, получаем один заказ вместо трех-четырех, что снизит спрос.

#4 – Воспользуйтесь приложением OnTaxi, в котором есть возможность отминусовать стоимость заказа, если считаете, что она слишком велика (или просто нет таких денег на поездку). В комментариях добавьте несколько предложений о том, почему цена снижена, но вам нужно ехать именно сейчас. Драйверы чаще всего хотят помочь тем, кто в этой помощи нуждается, велика вероятность, что такой заказ будет принят, несмотря на неконкурентную цену.

#5 – Дождитесь падения спроса. Час пик не продолжается дольше 2-3 часов. Если вам есть где "пересидеть" ажиотаж – сделайте это за чашкой ароматного кофе.

КАСКО с покрытием военных рисков

До недавнего времени страховые компании не только в Украине, но и в большинстве стран мира считали ущерб в результате войны форс-мажором. Следовательно, владельцы автомобилей были лишены защиты. Но ситуация уже стала меняться к лучшему. Всё больше страховых компаний адаптируют свои условия страхования под современные реалии.

Поэтому еще один лайфхак поможет украинским владельцам автомобилей обеспечить их защиту от военных рисков. К примеру, украинская страховая компания "ИНГО" презентует новый страховой продукт КАСКО, направленный именно на покрытие военных рисков. То есть компания обязуется возместить ущерб, нанесенный ракетными атаками, действиями беспилотников, разрушительными ударными (звуковыми) волнами, пожарами и даже наездами военной техники.

Застраховать можно любое легковое транспортное средство (или парк легковых ТС) со сроком эксплуатации до 12 лет (включительно) и стоимостью до 6 млн гривен. Причем стоит такой полис достаточно недорого – всего 1,45% от страховой суммы (традиционное КАСКО стоит ориентировочно от 4% до 7,5% и выше).

Новый продукт позиционируется как инновационный и ответственный шаг по страхованию, направленный на обеспечение клиентов надежной защитой в непредвиденных условиях военного положения. Согласитесь, хороший инструмент для психологического спокойствия и денежной сохранности во время войны. Наверняка страховщики других стран будут изучать опыт своих украинских коллег, которые первыми в мире внедрили такие страховые программы.

Своевременный уход и качественные смазочные материалы

Опытные специалисты компании Motul подготовили для автолюбителей несколько полезных советов по уходу за двигателем, которые помогут максимально использовать его потенциал, подарят удовольствие от вождения и сэкономят средства.

#1 Motul Fuel System Clean Auto

Если вы всегда мечтали о том, чтобы автомобиль работал на максимальной мощности, Motul Fuel System Clean Auto может стать верным помощником. Этот продукт предназначен для повышения мощности двигателя и уменьшения расхода топлива.

Для обеспечения правильной работы двигателя важно поддерживать чистоту топливной системы. Motul Fuel System Clean Auto уменьшает накопление влаги в системе топливоподачи и улучшает сгорание топлива. Кроме того, использование этого продукта способствует уменьшению выбросов вредных веществ в отходящем газе.

Motul также заботится о ресурсе форсунок и фильтров, что обеспечивает их безотказную работу. Регулярное использование Motul Fuel System Clean Auto гарантирует, что ваш автомобиль всегда будет готов к путешествиям и будет работать на полную мощность.

#2 Motul Diesel System Clean

Motul Diesel System Clean станет незаменимым помощником по уходу за дизельным двигателем. Для обеспечения идеальной работы дизелей принципиально поддерживать чистоту топливной системы. Motul Diesel System Clean помогает очистить форсунки, улучшая их работу и уменьшая выбросы. Кроме того, этот продукт предотвращает закоксовку топливного насоса высокого давления, продлевая срок эксплуатации двигателя. Он также помогает сэкономить горючее благодаря улучшенной эффективности горения. Его быстродействующая формула растворяет углеродные отложения и поддерживает их во взвешенном состоянии.

Motul – это бренд с богатой историей и опытом в производстве высокотехнологичных смазочных материалов. Motul Fuel System Clean Auto и Motul Diesel System Clean – это продукты, гарантирующие надежную работу двигателей и сохраняющие их эффективность. Посетите ua.motul.store, чтобы ваш автомобиль всегда был в отличном состоянии!

Как сэкономить при покупке топлива?

С быстрым развитием цифровых технологий в Украине автолюбители получили возможность воспользоваться программами лояльности на большинстве сетевых АЗС. Интересно, что благодаря конкуренции с каждым годом количество сервисов, предлагаемых топливными компаниями, расширяется. Что же нужно сделать, чтобы извлечь при заправке максимальную выгоду?

# 1 – Станьте участником программ лояльности сетевых АЗС. Это можно сделать, оформив пластиковую карту или установив на смартфоне специальное приложение. Далее при каждой покупке топлива и товаров за каждую израсходованную вами гривню начисляются бонусные баллы, количество которых зависит от объема и марки топлива. Накопленные баллы можно использовать в торговых точках сети АЗС, в частности оплатить ими топливо, различные товары или получить скидку. В некоторых сетях эти баллы можно использовать не только на АЗС, но и у компаний-партнеров.

#2 – Внимательно следите за ассортиментом предлагаемых сервисов и скидок. Зная о скидках, действующих на той или иной АЗС, можно постоянно заправляться с максимальным дисконтом, выбирая АЗС, где топливо будет наиболее доступным по цене. Поэтому, чтобы воспользоваться преимуществами программ лояльности, необходимо выбрать не одну, а сразу несколько наиболее подходящих сетей с точки зрения удобства, локации и доверия к топливной компании.