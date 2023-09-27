Citroen празднует 75-летний юбилей 2CV

Французский бренд Citroen отмечает юбилейный 75-й день рождения своей культовой модели 2CV. За 41-летнюю карьеру по миру разошлось 5114969 единиц этой забавной машинке.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. История Citroen 2CV берет свое начало с концепции TPV (Toute Petite Voiture, с фр. "очень маленький автомобиль"), впервые представленной в 1936 году. Главной целью проекта было сделать автомобили многофункциональными, простыми в использовании, экономичными и доступными для покупателей.

В 1937 году появился первый прототип TPV. Это был компактный автомобиль весом всего 370 кг и только с одной фарой. Это транспортное средство могло перевозить до четырех человек и 50 кг багажа с максимальной скоростью 50 км/ч и при этом чрезвычайно комфортно – ведь он был рассчитан для эксплуатации на сельских дорогах "глубинки" Франции.

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Новинку планировалось презентовать на Парижском автосалоне 1939 года, но начало войны помешало этому. К счастью сотрудникам Citroen удалось сохранить 4 прототипа, спрятанные в испытательном центре Citroen в муниципалитете Ла-Ферте-Видаме.

Серийный вариант 2 CV был представлен широкой публике на Парижском автошоу 7 октября 1948 года. Производство новинки началось в июле 1949 года. Этот небольшой автомобиль с двигателем объемом 375 куб. см и мощностью всего 9 л. совершил революцию в отрасли.

Благодаря широким возможностям использования, экономичности, легкости и простоте управления этот автомобиль имел огромный успех. В 1950 году очередь покупателей выискивалась на 6 лет вперед. Компания предлагала несколько вариантов модели, включая коммерческий фургон 2CV Van. В 1954 году мощность двигателя выросла до 12 л.с.

Надежность машины была подтверждена в различных ралли-рейдах. Например, в 1970 году 2CV успешно совершил путешествие из Парижа в Кабулу и вернулся обратно в Париж, преодолев расстояние в 16500 км. В 1971 году автомобиль проехал по маршруту Париж-Персеполис протяженностью 13500 км, а в 1973 году прекрасно показал себя в рейде по Африке, проехал расстояние 8000 км из Абиджана до Туниса.

2CV сделал исключительную карьеру – за 42 года было выпущено 5114969 экземпляров модели в разных исполнениях, включая 1246335 фургонов. Последний Citroen 2CV покинул завод Mangualde в Португалии в 16:00 27 июля 1990 года.

Чтобы отметить юбилей модели, в фирменном музее "Консерватория Citroen" было собрано 8 знаковых 2CV в разных версиях. Торжественное празднование состоится 7 октября в "Консерватории Citroen".

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