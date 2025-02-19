Citroen назвал цену практичной недорогой модели для Украины. Фото

Практичная модель Citroen C4 в бюджетном сегменте соперничает с Toyota Corolla и Skoda Octavia. Но в своей привлекательности выигрывает за счет стилистики кроссовера. Автомобиль показали в подробностях перед выходом на украинский рынок.

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Долгожданный автомобиль после модернизации уже полностью рассекретили и сообщили детали на сайте компании. Эта машина предлагается покупателям на пересечении сегментов. Новый Citroen C4 2025 модельного года, как и предшественник, похож на хэтчбек-кроссовер и выглядит необычно.

Автомобиль получил новую светотехнику и другие бамперы. Кроссовер Citroen C4 2025 модельного года теперь будет предлагаться в измененной цветовой палитре и с новыми колесными дисками. То есть рестайлинг пошел по известному формату.

Таким образом французский производитель адаптировал модель к актуальному корпоративному стилю компании. Дизайн автомобилей Citroen в последнее время сильно преобразился. В качестве стилистического ориентира выступил компактный бюджетник Citroen C3 и его новый электрический вариант e-C3.

В линейке более крупного Citroen C4 для Украины теперь есть бензиновый и гибридный варианты. Покупатели смогут выбрать мощность 130 и 136 л.с. Цена Citroen C4 2025 года в Украине – от 1 020 485 гривен.

OBOZ.UA ранее показывал новый гибридный кроссовер Mitsubishi.