Можно ли выполнить обгон? Задания на знание ПДД

Обгон на дороге – маневр, требующий от водителя особого внимания и осторожности. Чтобы избежать аварийных ситуаций и обеспечить безопасность движения, необходимо четко понимать правила обгона.

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Правила дорожного движения верно регулируют этот маневр. Если вы считаете себя искусным водителем, пройдите тест, чтобы узнать, не нарушаете ли вы ПДД, когда совершаете обгон. Ведь неправильно исполненный маневр может привести к серьезным последствиям.

На картинке ниже два автомобиля двигаются по туннелю. Водитель едущего позади красного авто включил левый поворотник, сигнализируя водителю белого авто о намерении совершить обгон.

Вы должны ответить на вопрос "Можно ли выполнить обгон?". Варианты ответов:

Разрешается Разрешается, предварительно подав звуковой сигнал Разрешается, если автомобиль впереди двигается со скоростью менее 30 км/ч Ответы 2 и 3 Запрещается

Что говорят ПДД

Чтобы дать правильный ответ, водителям следует руководствоваться пунктом ПДД 14, касающимся обгона транспортных средств. В ПДД отмечено, что совершение обгона разрешено только с левой стороны. Перед тем, как начать маневр, водитель должен убедиться, что другие участники движения не планируют обгон или поворот. Важно также убедиться, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии, чтобы завершить маневр без риска для себя и других водителей.

Если обгоняемое транспортное средство повысит скорость или будет препятствовать маневру, это считается нарушением. Особенно важно соблюдать новые правила при движении за пределами населенных пунктов. В таких случаях водителям крупногабаритных или тихоходных транспортных средств рекомендуется съехать на обочину, чтобы пропустить идущие сзади автомобили.

Правила предусматривают возможность остаться в полосе встречного движения, если водитель планирует повторный обгон. Однако это разрешено только при условии, что такой маневр не создаст опасности для встречных автомобилей и не будет мешать другим участникам дорожного движения, которые двигаются быстрее.

Запрет на обгон действует в опасных местах, таких как перекрестки, железнодорожные переезды и пешеходные переходы. Также нельзя обгонять на подъемах, мостах, туннелях и участках с ограниченной видимостью. Отдельное правило касается колонны транспортных средств с проблесковыми маячками – их обгон запрещен, кроме случаев с оранжевыми сигнальными фонарями.

Правильный ответ

Для правильного ответа нужно руководствоваться Правилами дорожного движения 2024 г. пункт 14.6 "Обгон запрещен в тоннелях", то есть, нужно выбрать ответ № 5.

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