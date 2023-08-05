Что никогда нельзя делать с авто: советы механика

Автоматическая коробка передач – существенное улучшение, полностью изменившее опыт вождения для многих водителей. Однако, некоторые до сих пор пользуются ею неправильно, совершая ошибки, приводящие к ее быстрому износу.

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Автомеханик Скотти Килмер, имеющий более 50 лет опыта за рулем, поделился на своем Youtube-канале главными советами. Вот что нельзя делать с автоматом, чтобы не сломать его из-за своих неправильных действий.

Килмер предупредил своих читателей, что ремонт автоматической коробки влетает в копеечку. Поэтому важно относиться к этой детали аккуратно и не наносить ей лишний вред.

Не ездить по дорогам залитым водой

Если передвигаться по дороге, которую сильно залило водой, жидкость может через вентиляционные отверстия попасть внутрь коробки. А это может не просто повредить трансмиссию, а полностью вывести ее из строя.

Не переключаться на задний ход во время движения

Особенно этот совет важен для тех моделей авто, в которых рычаг переключения находится между передними сиденьями. Такое переключение на ходу может повредить коробку передач. И вы не просто не доедете, куда планировали, но и должны будете сразу выложить немалую сумму за ремонт.

Не оставлять двигатель надолго на холостом ходу

Если машина с автоматической коробкой будет работать на холостом ходу долгое время, это может привести к перегреву внутренней части трансмиссии. Поэтому лучше глушить мотор полностью, если вы остановились больше, чем на пару минут.

Не устраивать машине пробуксовку колес

Пробуксовка может выглядеть круто и доставлять массу удовольствия и острых ощущений, но, как уверяет Килмер, это одна из самых плохих вещей, которые можно сделать с коробкой-автоматом. В целом, этот трюк плохо влияет на авто любой конструкции, но именно данный тип трансмиссии он может разрушить безвозвратно.

Не забывать менять трансмиссионную жидкость

Что касается новых моделей авто, существует мнение, что в них можно не менять трансмиссионную жидкость. На самом деле это не так, убеждает опытный механик. Если ее не обновлять, это существенно сократит срок службы коробки-автомата. Возможно, делать это придется действительно не так часто, но отказаться от процедуры совсем не получится. Килмер порекомендовал менять трансмиссионную жидкость в автомате каждые 100–130 тысяч километров.

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