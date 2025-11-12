Что больше всего сокращает срок службы авто: механик с 55-летним стажем ответил

Даже самый дорогой автомобиль не прослужит долго без должного ухода. С годами эксплуатации транспорт постепенно теряет свои свойства, но часто это происходит не из-за возраста машины, а из-за халатности водителя.

Видео дня

Известный американский механик Скотти Килмер, который более полувека работает с автомобилями, поделился своими наблюдениями, что быстрее всего сокращает срок службы авто. Его советы основаны на десятилетиях практики и многочисленных примерах неисправностей, которых можно было легко избежать, пишет Daily Express.

Килмер отметил, что самый большой враг автомобильного аккумулятора – коррозия. Она постепенно разрушает контакты, создает электрическое сопротивление и заставляет батарею работать с перегрузкой. Это, в свою очередь, приводит к ее преждевременному износу и разрядке.

Как продлить жизнь аккумулятора

Механик советует проверять состояние аккумулятора минимум раз в два-три года и не ждать, пока он полностью сядет. Регулярный технический осмотр поможет избежать непредсказуемых поломок. Также важно следить за чистотой клемм и плотностью соединений – даже небольшое количество грязи или ржавчины может создавать дополнительное сопротивление в системе.

Кроме коррозии, на долговечность батареи влияют длительные простои автомобиля, неисправность генератора или слабое крепление контактов. Если машина долго стоит без движения, аккумулятор постепенно разряжается, поэтому Килмер советует периодически запускать двигатель хотя бы на несколько минут.

Не забывайте о шинах

Отдельное внимание специалист уделил состоянию шин. По его словам, водители часто недооценивают, насколько изношенный протектор влияет на безопасность. Когда резиновый слой становится тонким, машина теряет сцепление с дорогой, особенно во время дождя или гололеда. Механик объяснил, что менять шины следует не дожидаясь критического износа – оптимальная глубина протектора должна быть не менее 3 мм.

Многие водители откладывают замену шин до последнего момента, считая, что сэкономят. Однако даже один резкий маневр или торможение может полностью стереть остатки протектора, превратив поездку в опасное приключение. Килмер подчеркивает: легче и дешевле своевременно купить новые шины, чем потом ремонтировать автомобиль после аварии.

Главное правило, которое выделяет эксперт, – регулярный контроль и профилактика. Большинство проблем автомобиля не возникают внезапно: их можно заметить заблаговременно. Осмотр под капотом, проверка состояния шин, очистка контактов и своевременная замена расходников – это мелочи, которые в итоге определяют, сколько лет прослужит авто.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие автомобили не советуют покупать автомеханики.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.