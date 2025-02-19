Chevrolet раскрыла подробности дешевого соперника Duster. Фото

Долгожданный бюджетный кроссовер Chevrolet Spark EUV 2025 года наконец-то рассекретили в подробностях. Производитель раскрыл все секреты недорогого соперника Renault Duster в сегменте компактных кроссоверов.

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Автомобиль готовят к выходу на рынок. Новый Spark удивил своей стоимостью. По информации на официальном сайте компании, цена Chevrolet Spark EUV составит менее 22 000 долларов за базовый вариант.

Как и ожидалось, это копия китайского кроссовера Baojun Yep Plus. Фактически, дизайн полностью повторяется – за исключением логотипов. Ранее бюджетник Chevrolet Spark продавали как маленький городской хэтчбек, который был даже компактнее Aveo. Теперь модель превратилась в небольшой электрический кроссовер.

Длина кузова равна 3996 мм (колесная база – 2560 мм), ширина составляет 1760 мм, а высота – 1726 мм. Машина соответствует характеристикам Baojun Yep Plus.

Электрокар Chevrolet Spark EUV предлагается с электромотором на 102 л.с. и батареей емкостью 42 кВтч с запасом хода 360 км.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Kia готовит нового недорогого соперника для Duster.